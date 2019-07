Reguilón se va a ir al Sevilla, mientras que Theo es parte ya del Milán. Hasta ahora el Real Madrid tenía cuatro laterales izquierdos y un vestuario sobredimensionado por las llegadas de los fichajes y el regreso de los futbolistas cedidos, pero ahora ya empieza a dar resultado la operación salida con el objetivo de que Zidane cuente con el menor número de futbolistas posibles para cuando el equipo vuelva al trabajo el lunes.

El más rápido en marcharse fue Marcos Llorente. El entrenador francés no contaba con él y el centrocampista no quería pasar otro año más viendo al resto jugar desde el banquillo. Su marcha al Atlético dejó 40 millones. A esos hay que sumar los 45 de la venta de Kovacic al Chelsea, otra salida planeada hace tiempo. El croata ya vio hace un año que no tenía sitio en un centro del campo con Modric, Kroos y Casemiro y se buscó la vida en el Chelsea. Ahí se ha sentido importante y ha querido seguir. Fue una operación en la que ganaron todos.

Esas dos salidas han dejado dinero. Falta que se lleve a cabo la de James, probablemente al Nápoles, para que el Real Madrid reciba también una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Son futbolistas con cartel internacional, que no han tenido suerte en el Real Madrid y que no quieren pasarse otro año sin oportunidades. Porque Zidane ha sido muy claro con los futbolistas y todos saben quién va a contar y quién va a ser de los últimos de la fila. A James no hacía falta decírselo: su último año con Zidane fue insoportable para los dos. No se llevaron bien y el colombiano, que tampoco ha triunfado en el Bayern, busca un lugar donde lucir esa magnífica zurda que tiene, pero que no termina de encontrar el punto justo.

No quiere el Real Madrid vender mal en un mercado en el que todos los equipos apuran hasta el último euro. En todas las negociaciones a las que se enfrentan los emisarios blanco ven cómo los clubes rivales suben los precios de los futbolistas. Durante este mercado de verano se está viendo que desde el Bernabéu también saben vender jugadores. El plan es ahora convencer a Bale de que no tiene nada que hacer en la capital de España y que busque un lugar para estar cómodo y salir. Es el futbolista con que se pensaba también llenar las arcas del club durante esta ventana. Otra cosa es que salgan futbolistas como Isco o Asensio, bien porque llegue una oferta que no se pueda rechazar o bien porque ellos pidan salir.

Luego está el pelotón de futbolistas con los que se busca recaudar cantidades aceptables y a los que se necesita dar salida. Theo es el primero de ellos. Se va al Milán después de no convencer en su cesión la temporada pasada a la Real Sociedad. El lateral izquierdo se marcha por unos 20 millones de euros. No contaba para Zidane y él ya sabía que su sitio estaba lejos de España. En Milán busca reencontrarse.

Algo parecido sucede con Raúl de Tomás, sólo que su línea es ascendente, no como Theo. El delantero de la cantera hizo buena temporada en el Rayo Vallecano y el Benfica le quiere. Es una operación que está a punto por unos 20 millones.

En condiciones parecidas está Borja Mayoral, cedido la pasada temporada al Levante y que por unos 15 millones de euros podría acabar en la Real Sociedad o en el Milán. También en la Real Sociedad puede acabar Odegaard

Una vez cerradas estas operaciones, aún quedan algunas por hacer: En la portería sigue habiendo cuatro porteros; hay un central de más (o Nacho o Vallejo) y jugadores como Lucas Silva, que vuelve al Real Madrid aunque casi nadie se acuerde de él.