Así flipa Alonso con el rendimiento del Aston Martin en Baréin

Fernando Alonso partirá desde la sexta plaza de la parrilla en la primera carrera del curso. "Ha sido una sorpresa increíble ser competitivos", durante este fin de semana confesó. "He tenido sensaciones contrarias en los test a este finde, porque en los test no lo sentíamos, era un coche muy difícil de conducir y no estábamos muy en control del monoplaza, porque cambiábamos cosas en el ''set up'' y el coche no respondía", explicó el asturiano a Dazn en el circuito de Sakhir (Baréin). Sin embargo, el bicampeón del mundo en 2005 y 2006 sostuvo que el fin de semana "ha sido todo lo contrario", porque, "con cada cambio, el coche hacía exactamente" lo que querían "y ese proceso ha sido muy bonito, también con los cambios de reglajes".

Así, Alonso comentó que "tenía ganas y curiosidad de esta primera sesión por ser el primer momento en igualdad de condiciones" y "ha sido una sorpresa increíble ser competitivos" y sólo tiene ganas de confirmarlo durante la carrera del sábado.

Carlos Sainz, que saldrá cuarto, afirmó que su objetivo es "ir a pelear por el podio" porque "está al alcance de la mano". Sainz, que encara este año como el último de su trayectoria en Ferrari por el fichaje del británico Lewis Hamilton por parte de la escudería italiana, intentó aprovecharse de un rebufo de McLaren al inicio de su vuelta, pero no le dio para poder luchar con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por la "pole". No obstante, comentó que su objetivo debe ser el podio, "aunque no será fácil superar a Mercedes", dado que el británico George Russell sale tercero, y tampoco aguantar a los McLaren por detrás. "Además, salimos por el lado sucio, que no es lo mejor en Baréin, pero habrá que mejorar e ir para adelante en carrera", señaló el madrileño.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó la primera "pole position" del curso, destacó que ese logro fue algo "inesperado", pero aseguró que dieron "el paso que hacía falta en la calificación". Verstappen comentó que el coche mejoró en la calificación a pesar de que siguen teniendo que "afinar unas cosas para encontrar el equilibrio", y se mostró muy satisfecho por salir desde la primera línea. "Con el viento no pudimos mejorar del todo, pero en la clasificación hemos dado ese paso que nos hacía falta", resaltó "Mad Max", que busca su cuarto título consecutivo al volante de un Red Bull y que incidió en que no pudo "hacer una vuelta perfecta" por el viento.

Con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 179 milésimas, el neerlandés saldrá desde la primera posición este sábado en el circuito de Sakhir (Baréin), en una carrera que "tiene buena pinta" y en la que "confía" en poder ganar a pesar de que el viento le impidió terminar de afinar el coche.