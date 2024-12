Así ha sido el golpe ilegal del jugador de la NFL que desató una auténtica batalla campal sobre el campo

Los aficionados al fútbol americano han sido testigos este fin de semana de la mayor pelea en la NFL en lo que llevamos de temporada. Los jugadores de Jacksonville Jaguars y Houston Texans se enzarzaron en una brutal tangana después de que Azeez Al-Shaair le provocara una conmoción cerebral a Trevor Lawrence debido a un golpe ilegal que muchos han criticado posteriormente.

Todo ocurrió durante el partido que enfrentaba a ambos equipos en el EverBank Stadium de Florida. El equipo visitante vencía por 6-0 cuando uno de sus jugadores, el polémico Azeez Al-Shaair tomó la desafortunada decisión de frenar en seco a su rival cuando éste se disponía a ganar algunos metros en el terreno de juego. Con el fin de detener la jugada de ataque de los Jaguars, el jugador de los Houston Texas golpeó fuertemente con su codo a Trevor Lawrence a la altura de su cuello.

El fuerte impacto hizo que el jugador de los Jacksonville Jaguars cayera rápidamente al suelo, lo que le provocó otro fuerte golpe contra el terreno de juego. Este placaje ilegal provocó una conmoción cerebral a Lawrence, que tuvo que ser retirado del terreno de juego en compañía del servicio médico de su equipo.

Así se vivió la tangana sobre el campo

Los jugadores del Jacksonville Jaguars no tardaron en acudir al rescate de su compañero. Trevor Lawrence tuvo que permanecer unos instantes tumbado en el terreno de juego tras recibir este brutal impacto. Mientras tanto, dos de sus compañeros comenzaron a golpear y a empujar a Azeez Al-Shaair, impidiendo durante varios segundos que el jugador de los Texans pudiera ponerse en pie sobre el terreno de juego.

En pocos segundos, la zona donde se había producido este incidente comenzó a llenarse de decenas de jugadores de ambos equipos. Azeez Al-Shaair se encontraba entonces en el centro de la tangana, siendo el foco principal de los diferentes ataques propinados por los jugadores del equipo local. Las plantillas al completo de ambos equipos saltaron al terreno de juego para tratar de apaciguar a sus compañeros, con el objetivo de poner fin a la que sin duda ha sido la mayor pelea de lo que llevamos de temporada en la NFL. La afición de los Jaguars también lanzó diferentes objetos desde la grada dirigidos hacia el defensor de los Texans, tras ver las terribles consecuencias que su golpe había provocado en el jugador local.

Las jugadas más polémicas de Azeez Al-Shaair

No es la primera vez que Azeez Al-Shaair se convierte en el protagonista de la jornada en la NFL. El mundo del fútbol americano ha vuelto a criticar con dureza a un jugador al que piden que se le aplique una sanción ejemplar. “Es una jugada que no tiene cabida en nuestra liga”, protestó tras el encuentro Joc Pederson, compañero de Lawrence en los Jacksonville Jaguars. Y es que, no es la primera vez que el defensor de los Houston Texas protagoniza una jugada polémica en la liga americana. Su agresividad a la hora de defender ya le ha jugado alguna que otra mala pasada en la NFL.