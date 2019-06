Los dos descartes de Real Madrid de Zidane tras la llegada de Mendy

El Real Madrid ha presentado a Mendy, un lateral izquierdo para dar más nivel competitivo a la plantilla. Ahora mismo, el conjunto de Zidane cuenta con cuatro laterales en esa banda: el recién llegado Mendy, Marcelo, Reguilón y Theo.

Marcelo ya ha dicho que se va a quedar y la confianza que en él tiene Zidane hacen que, a priori, sea el lateral izquierdo titular cuando comience la tempoada. Pese a su irregular actuación la pasada campaña, el entrenador demostró tener al brasileño como un jugador principal y le dio casi todos los minutos. Marcelo ha demostrado que está en forma y que quiere pelear para seguir siendo un jugador fundamental un año más.

Mendy llega para ser su suplente y si el brasileño no recupera el buen tono, pelear por quitarle el puesto. Es un joven futbolista con físico y con ganas de llegar al área rival. El Madrid espera haber encontrado en él al complemento perfecto del brasileño.

Porque con Theo no funcionó. El jugador cedido la pasada temporada a la Real Sociedad, ha vuelto este año, pero sabe que no tiene sitio porque no se lo ha ganado. Theo, un jugador rápido, no ha llegado a lo que se esperaba de él y es uno de los futbolistas que está en la línea de salida.

Reguilón tampoco convenció a Zidane y sabe que tiene que buscarse la vida lejos del Real Madrid. Su opción principal es el Sevilla, donde ahora está Lopetegui. El ex entrenador madridista le conoce y Reguilón ha demostrado en los partidos que ha jugado con el Real Madrid que está listo para disputar más encuentros de primer nivel.