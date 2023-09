Así es la vida de tres mujeres de diferentes nacionalidades en Arabia Saudí

Diana es una mujer española que se marchó hace unos meses a Yeda por temas de trabajo y se está adaptando con total facilidad a la cultura árabe. "Tradicionalmente la mujer ha sido quien se ha quedado en casa para cuidar a la familia y hacer las tareas del hogar, pero hoy en día cada vez está más involucrada en la vida social y laboral. Por lo tanto el día a día de la mujer en Arabia Saudi no es tan diferente a como creemos, bien puede empezar yendo a su puesto de trabajo o desde casa haciendo las tareas del hogar. Generalmente los saudis son personas muy familiares, por lo que mucho de su tiempo lo pasan en familia. Eso no quita que no hagan actividades también como ir a hacer deporte, salir con sus amigas a tomar un café entre otras muchas cosas. Ahora mismo, no es necesario cubrirse ni llevar abaya. En cuanto a oportunidades de estudiar una carrera universitaria tienen los mismos derechos ambos a hacer cualquier tipo de carrera; ingeniería, arquitectura, ade, marketing... Una de las diferencias más grandes diría que aquí, es el hombre quien tiene la "obligación" de proporcionar una estabilidad económica a la familia", comenta.

Eman es de Egipto y al venir de un país musulmán también tiene una visión muy interesante sobre este tema. "Puedo decir que depende de lo que la mujer esté haciendo en su vida, si está trabajando, la vida diaria comenzará con el trabajo, la familia y tal vez salir con amigos por la noche o cuidar su casa y sus hijos, si los hay. Una ama de casa suele empezar el día un poco más tarde, aquí la vida no empieza tan temprano y también se dividirá entre asuntos familiares y salidas de amigos por la noche. En Arabia Saudita las reuniones sociales y las invitaciones a cenar son muy comunes, especialmente entre los miembros de la familia. Las mujeres más jóvenes ahora tienen muchas actividades, eventos, conciertos para mantener el día ocupado. La diferencia entre hombres y mujeres aquí es que ahora las mujeres tienen una motivación para demostrar su valía, por lo que tienden a estar más dispuestas a hacerlo y tener éxito, mientras que los hombres no tienen que hacerlo, ya tienen el campo para ellos. Otra diferencia es que aquí las mujeres tienen el privilegio de no cargar con la carga de realizar tareas pesadas o mantener a la familia mientras los hombres tienen que hacerlo", relata.

Por su parte, Aisha es de Arabia y conoce la evolución de los últimos años perfectamente. "Antes de las mujeres en Arabia Saudita, la mayoría de ellas eran tradicionalmente consideradas cuidadoras y bases sólidas de la familia. Y tradicionalmente se ha visto a los hombres como quienes son responsables de proporcionar ingresos y seguridad a la familia. Pero hoy en día, en 2019, el único cambio se produjo en la vida de las mujeres. Arabia Saudita realizó cambios significativos que permitieron a las mujeres viajar, conducir, registrarse para divorciarse o casarse y solicitar documentos oficiales sin necesidad de permiso de un tutor masculino", dice.

Pero uno de los puntos claves que marcó un antes y un después en la figura de la mujer se produjo cuando empezaron a entrar en los estadios de fútbol. "Fue hace no mucho tiempo, en 2018 un partido de Al-Ahli versus Al-Batin. Quitaron varias restricciones y entre ellas el acudir a estadios de futbol. Lo disfrutaron mucho y fue un momento histórico para el país”, afirma Diana. “¡Fue un momento histórico para la igualdad de género en el deporte!", añade Eman.

Una mujer, durante un partido de fútbol .

"Las mujeres cada vez son más futboleras en Arabia Saudita sienten pasión por el fútbol. Es genial ver su entusiasmo y amor por el deporte", concluye Aisha.