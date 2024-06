Aston Martin y Fernando Alonso se inspirarán en otros monoplazas para encontrar la solución

Aston Martin quiere cambiar la actual situación, donde Alonso no termina de sentirse cómodo y los resultados no llegan. Tras volver a patinar en Mónaco y con las expectativas no muy altas para el GP de Canadá, el equipo de Fernando Alonso se marca una nueva fecha límite: el mes de septiembre.Según informa Carlos Miquel en COPE GP, Aston Martin va a seguir tratando de hacer funcionar las últimas actualizaciones, pero con una fecha límite.

Según el periodista, "si la cosa no cambia antes del mes de septiembre, se modificará radicalmente la estrategia". "Siguiendo el modus operandi de Mclaren -que tantas alegrías ha dado a los británicos- en Aston Martin empezarán después de verano a inspirarse en el diseño de otros monoplazas más competitivos, como Red Bull, Ferrari o el propio Mclaren, con el objetivo de diseñar un nuevo monoplaza que devuelva a Fernando Alonso al podio", afirman.

Hay que resaltar que si a una escudería le funciona un diseño determinado, el resto de equipos trata de copiarla y adaptarla a sus necesidades y eso será lo que haga Aston Martin a partir del próximo mes de septiembre si por entonces no han conseguido darle la vuelta a la tortilla.

Aston Martin ha introducido novedades en prácticamente todas las carreras, sin conseguir que éstas funcionen. "Un revolucionario alerón trasero y cambios en pontones, difusor y suelo que no han hecho que el AMR24 pueda competir de tú a tú con los mejores coches de la parrilla", definen los expertos. Mientras tanto, Fernando Alonso sigue con fe ciega en su equipo y con la cada vez más cercana inauguración de su propio túnel del viento, que sin duda dará un plus de competitividad a la escudería ubicada en Silverstone.

"Nos llevará unas cuantas carreras hasta que introduzcamos una mejora significativa en el coche, pero hasta entonces tenemos que darlo todo y tenemos que mejorar en la pista para conseguir los resultados", afirma Fernando Alonso en declaraciones recogidas por MotoSport.