El 'ataque' de Robert Kubica a Fernando Alonso: "Vencerle con el mismo coche no habría sido complicado..."

Fernando Alonso luchó hasta el final por el Mundial en 2012, pero Sebastian Vettel acabó como tricampeón del mundo. De aquello y de otras cosas habló Robert Kubica, en palabras para 'La Gazzetta dello Sport'.

"Vencer a Alonso con su mismo coche... no habría sido tan complicado", afirma en palabras en el citado medio italiano. "¿Yo y Alonso en Ferrari? Siempre he respetado a Fernando y lo sigo haciendo. Cuando corríamos en F1 la estima era mutua. Se suele decir que para un piloto el compañero de equipo es el primer rival a batir. Pero yo siempre he pensado que para ganar hay que ganar a todo el mundo, incluido tu compañero de equipo", afirmó.

"Habría disfrutado del desafío, de todos modos", dijo. "Potencialmente habríamos sido una pareja de alto riesgo, pero creo que en realidad habríamos hecho grandes cosas juntos. El escenario para el futuro se suponía que era este, cuando tuve el accidente, porque en 2012 se suponía que iba a ir a Ferrari donde estaba Fernando. Luego no sucedió, porque la vida me sirvió otro escenario. Pero hoy estoy tan contento por esta nueva aventura en Le Mans con el coche rojo como cuando fiché por Ferrari entonces", aseguró.

Estas palabras sorprendieron a algunos aficionados de Fernando Alonso, pero tampoco generaron una polémica visible en redes sociales.