La autocrítica más exigente de Fernando Alonso y Aston Martin

Fernando Alonso pasó de la posición 15º al 9º, pero esta remontada no fue suficiente. El asturiano se mostró muy autocrítico. "Tenemos que mejorar, no he hecho un fin de semana redondo por mi parte. En las dos clasificaciones no he conseguido sacar una vuelta buena y eso ha comprometido las salidas y la carrera. Fue una carrera extraña, luchábamos con Russell pero también con Alpine. O íbamos tan rápidos como los Mercedes, o tan lentos como los Alpine, o es que tenían mucho ritmo aquí...", aseguró.

"Tenemos que dar un paso adelante, ojalá nos acerquemos a Mercedes", dijo el español. Este mensaje de Alonso va en la misma línea de lo que lleva transmitiendo Aston Martin desde el principio. "Cuando Fernando se unió a nosotros, mucha gente nos advertía de que podía ser difícil, así que intentamos prepararnos. Teníamos que pensar cuál era nuestro enfoque -y no sólo yo, sino también el director deportivo y el director de rendimiento- y cómo íbamos a gestionar a los medios de comunicación. Pero teníamos que ser conscientes de que tanto Fernando como Lance se conocían desde siempre, ya desde los tiempos de Ferrari. Así que cuando empezó, adoptamos el enfoque de que tenemos que ser abiertos, sinceros y transparentes con ambos en todo momento", dijo Krack.

Por su parte, el enfado de Alonso por la sanción se transformó en una reunión con la FIA para defender "a los españoles", pero no parece que nada vaya a cambiar. "Sí, siento que la nacionalidad importa. Y hablaré con Ben Sulayem, con la FIA, lo que sea. Necesito asegurarme de que no hay nada malo con mi nacionalidad ni nada que pueda influir en cualquier decisión. No sólo por mí, también por la futura generación de pilotos españoles. Tienen que estar protegidos. Tenía que abrir hueco, porque Hamilton venía por el interior sin el control del coche. Si hago eso, seguro que me sancionan", explicó Fernando.

Alonso está demostrando que, pese a la edad, vive una segunda juventud. La situación de esta temporada es diferente a la anterior tanto en posiciones como en sensaciones, aunque la realidad es que el español quiere más.