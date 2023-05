Ayuso, Almeida y el Madrid "como ejemplo"

La hazaña de la Undécima provocó que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida hicieran un parón en el frenesí de la campaña electoral para recibir a los héroes de Kaunas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en presencia de Florentino Pérez, destacó la capacidad de "perserverar y creer del equipo, dos valores de un auténtico líder" y agradeció al club blanco por "enseñar a volar con ambición".

"El camino ha sido duro por las lesiones, los problemas y los malos momentos. La canasta de Sergio Llull a falta de tres segundos forma parte de ese épico momento. Es la lección que nos dejáis, vuestra capacidad de luchar juntos como equipo", afirmó Ayuso en su discurso. "Este club se caracteriza por su señorío, grandeza y fe descomunal. Esa es la actitud de un auténtico líder, creer y perseverar", comentó la presidenta, que destacó la labor del entrenador, Chus Mateo, que "no ha tenido un año fácil". "El Real Madrid es doblemente grande por sus éxitos deportivos y por su compromiso con los valores y principios que nos hacen grandes como sociedad. Todo lo que hace el Real Madrid trasciende el fútbol y el baloncesto y cada vez que juega en España o el mundo proyecta la imagen del país", señaló.

El alcalde recordó que tomó posesión de su cargo un 15 de junio de 2019 y una semana después ya estaba recibiendo la primera camiseta de la sección de baloncesto del club blanco con motivo del título de la ACB. "Me acuerdo que me dijo el capitán Sergio Llull que no sería la última de la legislatura", bromeó. "Es una victoria que hace historia. Sois el símbolo de esta ciudad y estamos orgullosos de lo que habéis conseguido y la épica que ha rodeado la consecución del título será recordada", manifestó. El alcalde también elogió a Chus Mateo. "Te formaste en el Agustiniano y como decía San Agustín las lágrimas son la sangre del alma y vosotros derrochasteis todo el alma del mundo. Como equipo engrandecéis el nombre de esta ciudad. Estamos profundamente orgullosos del Real Madrid, de como competís y los valores que transmitís", afirmó.

Llull, el capitán, lanzó un guiño al presidente: "Gracias al presidente porque sin ti nada de esto sería posible y gracias por ese regalito que nos vas a dar por haber conseguido la Euroliga". "Ha sido un año muy complicado. Nadie había remontado un 0-2 en contra y no podía ser otro que el Real Madrid y en la Final Four. Todo el mundo ha estado increíble. Es un equipo que no se ha rendido nunca y no ha bajado los brazos", comentó el capitán, que se mostró esperanzado en regresar pronto" con el trofeo de Liga.