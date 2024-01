Ayuso no se calla contra los independentistas catalanes en la presentación de la F1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que espera que la llegada de la Fórmula 1 a la región no signifique que Cataluña pierda su Gran Premio, porque no quiere que "ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española".

En declaraciones a los periodistas, tras el acto de presentación del Gran Premio de España que llegará a la región en 2026, en Ifema Madrid, la dirigente madrileña ha indicado que desconoce si la Fórmula 1 continuará en Barcelona y ha recordado que no depende de ellos decidirlo.

"A mí desde luego me gustaría que siguieran Barcelona. No quiero que ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española. Me gustaría que siguieran los dos pero evidentemente eso no depende de nosotros. Lo que haremos es estar al servicio de las demás regiones para que esto sea una oportunidad para todas", ha trasladado la dirigente madrileña.

La presidenta regional ha compartido que en la autonomía están "muy contentos" con la llegada de la Fórmula 1 y darán "lo mejor" de sí mismos. Empiezan "una etapa desde cero" con "mucha ilusión" y demostrarán que están "preparados".

Eso sí, Ayuso ha dejado su dardo para Cataluña: "Les puedo asegurar que las administraciones nos vamos a volcar para que Madrid sea la casa de la Fórmula 1 y que todos los españoles se sientan muy orgullosos de su capital, porque ante todo y por encima de todo, aquí somos españoles. Españoles de todos los rincones. Españoles de Galicia, españoles de Cataluña, de Andalucía, de Venezuela o de Argentina", ha dicho la presidente de la Comunidad de Madrid.

Mientras Aragones, presidente de la Generalitat, aseguraba que tenían que dejar de ser provincianos: "A veces desde Cataluña somos un poco provincianos, porque cuando no sé quién estornuda, todos miramos hacía ahí. No hace falta estar todo el día mirando hacia un lado determinado. Tenemos muchos activos en este país y hay que reivindicarlos", decía. Y no respondía a si el Gran Premio de Cataluña iba a seguir: "¿Que se vaya? Si en otros lugares pueden haber grandes premios, eso es una cuestión de la F1. Nosotros estamos trabajando con la F1 en el Circuito de Montmeló, hay una muy buena relación, este 2024 será un gran premio y a partir de 2026 trabajamos para que tenga continuidad el gran premio que se celebra en Cataluña"..

"A partir de aquí, lo que se pueda hacer en otros lugares, ellos dirán", ha afirmado Aragonès. "Cuando decía que a veces somos muy provincianos, claro que no hay que menospreciar quién tiene la capitalidad del Estado, pero valoremos lo que tenemos, no para quedarnos donde estamos, sino para ver el potencial que podemos seguir explotando". Y acababa diciendo que se va a intentar que la F1 siga en Cataluña; "Lo anunciaremos cuando lo tengamos firmado, los ritmos no nos los marcarán desde fuera", ha señalado sobre el anuncio de mañana de Ayuso. "Se avanza bien, el trabajo es positivo, y el futuro de la F1 en Montmeló dependerá de Circuit y la F1, no dependerá de nada más"