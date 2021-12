Pablo Laso y Heurtel, positivo por coronavirus

El deporte vuelve a ser un reflejo de la situación general que se vive con la pandemia. El Real Madrid de baloncesto estaba a apenas dos horas de disputar su partido de la Euroliga contra el Alba Berlín en el Wizink, cuando saltó la noticia. “El Real Madrid C. F. comunica que nuestro entrenador Pablo Laso y nuestro jugador Thomas Heurtel han dado resultado positivo en COVID-19″, informan en una nota oficial. Por tanto, uno no podrá estar en la cancha ni en ese duelo, que se va a disputar, ni en el del próximo jueves en Milan contra el Armani de Sergio Rodríguez. Además, habrá que estar atento a las pruebas del resto de la plantilla.

El Real Madrid es actualmente segundo en la fase regular de la Euroliga, a una sola victoria del Barcelona. No son dos partidos determinantes, pero cada noticia relacionada con el covid-19 hace que se reviva una historia no tan lejana y no terminada. En fútbol, por ejemplo, la plaga (42 casos la semana pasada) se ha extendido en la Premier hasta el punto de que los periódicos hablan de una posible suspensión de la próxima jornada. El campeonato inglés ha tomado medidas y endurecido el protocolo contra la COVID-19 y ha impuesto los test de antígenos diarios a futbolistas y empleados de los clubes además de dos PCR semanales para controlar los brotes.

En España, el Valencia confirmó que dos nuevos casos en el cuerpo técnico se unen al técnico José Bordalás, su entrenador, y al central paraguayo Omar Alderete, aunque retomaron el entrenamiento al dar el resto negativo. Uno de los casos podría ser el del ayudante de Bordalás, Patri Moreno, que dirigió al equipo en el encuentro del pasado sábado ante el Elche. También el Girona comunicó que un jugador y un integrante del cuerpo técnico de Míchel dieron positivo por covid-19, unas horas antes de medirse al Huesca en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey.