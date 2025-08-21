¿A qué hora se juega el España - Alemania de preparación para el Eurobasket? Horario y dónde ver online TV y gratis

El último ranking publicado por la FIBA, a poco más de una semana del comienzo del Eurobasket, sitúa a España en la undécima posición del torneo. ¿La justificación? «Aunque nunca debería situarse a España fuera del ‘‘top 10’’ de cualquier competición de cualquier deporte, las ausencias y los malos resultados en la fase de preparación hacen que baje tres puestos en relación a los últimos pronósticos, en los que estaba situada en el octavo lugar», apunta la FIBA en su web. El podio, por este orden, es para Serbia, Alemania y Francia. La selección cayó en los amistosos ante los galos (67-75 y 78-73) y ahora afronta otro par ante la Alemania de Álex Mumbrú. El primero es hoy en Madrid, en el Movistar Arena (21:00, Teledeporte), y servirá de homenaje al legendario Sergio Llull.

Es muy probable que Scariolo conceda minutos a Brizuela, Yusta y Santi Aldama que parecen haber superado ya sus problemas físicos. Ese ha sido el condicionante negativo de una concentración marcada por las lesiones (baja de Abalde y parones obligados de Alberto Díaz, Saint-Supery, Brizuela, Yusta o Aldama) «Estoy muy contento con el trabajo del equipo y la actitud de los jugadores, pero los contratiempos físicos han mermado el rendimiento y la preparación del equipo así que toca apretar fuerte estos días», comentó el seleccionador en la Gala del Baloncesto Español. Los problemas físicos provocaron que Scariolo haya reclutado a Guillem Ferrando, Isaac Nogués, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas, todos ellos de la selección B.

«Hay una mezcla de sensaciones. Por un lado, estoy muy contento con el trabajo del equipo y la actitud de los jugadores. Era imposible, incluso hasta casi difícilmente previsible, llegar a poder trabajar de la manera que lo hemos hecho y competir como hemos competido con todos los contratiempos que hemos tenido y con las limitaciones con las que hemos venido», apuntó Scariolo. «Estoy un poco preocupado. Hemos tenido contratiempos físicos que han mermado el rendimiento de los jugadores, la preparación del equipo y se nota. Queda apretar fuerte los días que quedan», indicó.

Alemania es otro test de primer nivel después de los ensayos con Francia. La selección campeona del mundo está ahora en manos de Álex Mumbrú y sigue teniendo como referentes a sus dos NBA, Dennis Schroder y Franz Wagner. Casi todo gira alrededor del base de los Sacramento Kings y del alero de los Orlando Magic. Su lista de complementos es interminable: Obst, Kramer, Bonga, Theis, Voigtmann, los Da Silva... un candidato a medalla con fundamento. Alemania llega al amistoso en la capital después de tres victorias (dos ante Eslovenia y una ante Turquía) y una derrota (ante la todopoderosa Serbia).

El amistoso del próximo sábado en Colonia será el último partido de preparación para el Eurobasket que se celebra del 27 de agosto al 14 de septiembre en Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.