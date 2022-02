A once días para la Copa del Rey, el Madrid encajó su tercera derrota seguida como local en la Liga Endesa. La racha comenzó con el Clásico, siguió con el MoraBanc Andorra y el Valencia la ha prolongado. El equipo de Joan Peñarroya lanzó un aviso para el torneo que se celebrará en Granada. Tienen de todo en Valencia para pelear con los más grandes. Respondieron a un arranque explosivo del Madrid, dominaron con autoridad en el tercer cuarto y aguantaron el arreón final de los blancos. Y todo lo hicieron amparados en un sobresaliente trabajo colectivo. Siete jugadores anotaron entre 7 y 16 puntos.

El Madrid apeló a la tremenda para intentar resolver en el tramo final un partido que el Valencia manejó casi siempre. La épica habitual de Llull y Rudy esta vez no sirvió para que el rival de turno se rindiera. Y eso que el comienzo de los blancos recordó al de las mejores noches. Anotaron los cinco primeros triples, se fueron hasta los 30 puntos en el primer cuarto... pero es que el Valencia no tembló ni siquiera ante un arranque explosivo. El banquillo, con la aportación de Pradilla y Puerto, primero equilibró el partido. Y luego empezó el desgaste. Los excelentes porcentajes de tiro llevaron a los de Peñarroya a sumar 51 puntos al descanso. El vértigo del Valencia propició un parcial de 2-12 de salida en el tercer cuarto y al Madrid no le quedó otra que agarrarse a la heroica de sus clásicos. Llull y Rudy, los dos máximos anotadores blancos, estuvieron cerca de liarla una vez más, pero el Valencia no tembló.

93. Real Madrid (30+18+23+22): Heurtel (13), Causeur (4), Abalde (0), Yabusele (15) y Tavares (11) -quinteto titular- Poirier (9), Williams-Goss (8), Llull (17), Rudy (16), Alocén (0) y Randolph (0).

94. Valencia (31+20+23+20): Dimitrijevic (10), Hermannsson (5), López-Arostegui (11), Dubljevic (11) y Tobey (5) -quinteto titular- Puerto (7), Pradilla (8), Prepelic (16), Rivero (16), Van Rossom (3) y Labeyrie (2).

Árbitros: Aliaga, Manuel y García. Sin eliminados. Técnica a Heurtel.

Incidencias: 4.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Liga Endesa.

21ª jornada: Coosur Real Betis, 84-Leche Río Breogán, 81; Casademont Zaragoza, 93-Unicaja, 82; MoraBanc Andorra, 91-Joventut, 72; Barcelona, 83-Monbus Obradoiro, 67; Lenovo Tenerife, 87-UCAM Murcia, 71; Urbas Fuenlabrada, 84-Bitci Baskonia, 70; Real Madrid, 93-Valencia Basket, 94 y Surne Bilbao Basket-BAXI Manresa.

Clasificación: 1. Real Madrid (16/4); 2. Barcelona (14/3); 3. BAXI Manresa (13/6); 4. Valencia (12/6); 5. Joventut (11/7); 6. UCAM Murcia (10/8); 7. Lenovo Tenerife (10/8); 8. Bitci Baskonia (10/9); 9. Leche Río Breogán (9/9); 10. Surne Bilbao Basket (9/9); 11. Gran Canaria (8/10); 12. Casademont Zaragoza (8/12); 13. Unicaja (7/11); 14. Urbas Fuenlabrada (7/11); 15. MoraBanc Andorra (7/12); 16. Monbus Obradoiro (6/13); 17. Real Betis (4/13); 18. Hereda San Pablo Burgos (4/14).