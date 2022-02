El UCAM Murcia engrandece su relato en la Copa ante el Valencia

Si fuera por relatos, ninguno en esta Copa como el del UCAM Murcia, semifinalista después de imponerse al Valencia. Un brote de coronavirus estuvo cerca de impedir su segunda presencia en la Copa. El partido de la última jornada de la Liga Endesa, ante el Barça, se tuvo que aplazar y varios jugadores llegaron a Granada sin entrenar en toda la semana. El mejor capítulo es el de su técnico, Sito Alonso. Amaneció en Murcia. A las 08:00 se hizo las pruebas para confirmar que había superado el covid-19 y a la 13:00 se confirmaba su negativo. Viaje en coche hasta Granada, 277 kilómetros y poco antes de las cuatro llegaba al hotel. Por la noche estaba en las semifinales de Copa.

El UCAM Murcia es uno de los equipos más intensos de la ACB, si no el que más. Algunos no son tan amables en la descripción. Juegan duro, van sobrados de energía y gracias a eso devoraron al Valencia. Su afición es la más numerosa, o al menos la que más se está haciendo notar, del torneo y la combinación se llevó por delante al equipo de Joan Peñarroya. 52 puntos anotados al descanso, una máxima diferencia de 20 y 10/21 en triples para demostrar que no sólo de intensidad viven en Murcia.

Lo que sucedió en el tercer cuarto fue para el Valencia cómo arreglar en 3:30 todos los desperfectos de los dos primeros cuartos. Igualaron la intensidad del UCAM Murcia y Rivero se hizo gigantesco. El parcial se disparó a un escandaloso 21-0 con el cubano anotando más de la mitad de los puntos. Después de la montaña rusa el partido volvió a empezar. Taylor, la gran amenaza exterior de los murcianos, se tuvo que ir al banquillo con molestias musculares. A los puntos de Prepelic y Dimitrijevic respondieron McFadden y Bellas (80-79, min 38), pero el cupo de aciertos empezó a reducirse. Un triple de Prepelic permitió al Valencia entrar por delante en el último minuto (83-81), pero Webb III contestó también de tres (83-84). Con dos posesiones por delante, el Valencia desperdició la suya y Van Rossom cometió una falta sobre McFadden a 7.5 del final. El estadounidense anotó los dos tiros libres (83-85). Al Valencia le quedaba una bala. En realidad fueron dos: los triples de Prepelic y Van Rossom no encontraron premio.

83. Valencia (14+19+31+19): Hermansson (10), Prepelic (19), Puerto (0), Pradilla (2) y Dubljevic (8) -quinteto titular- Dimitrijevic (13), López-Arostegui (7), Van Rossom (0), Tobey (2), Labeyrie (0), Rivero (20) y Claver (2).

86. UCAM Murcia (28+24+9+25): Taylor (16), Rojas (2), McFadden (20), Webb III (13) y Lima (9) -quinteto titular- Davis (4), Bellas (7), Radovic (10), Cate (2) y Czerapowicz (3).

Árbitros: García González, Jiménez y Cortés. Eliminado Pradilla. Técnica a Davis.

Incidencias: 6.000 espectadores en el Palacio Municipal de Deportes de Granada. Tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey.

Programa

Cuartos de final: Joventut, 62-Lenovo Tenerife, 64; Real Madrid, 73-Leche Río Breogán, 67; Valencia, 83-UCAM Murcia, 86 y Barcelona-BAXI Manresa.

Semifinales: Lenovo Tenerife-Real Madrid (sábado, 18:30, #Vamos) y UCAM Murcia-¿? (sábado, 21:30, #Vamos).

Final: (domingo, 18:30, #Vamos)