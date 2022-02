En el partido de cuartos de final entre el Real Madrid y el Breogán al fondo del banquillo de Laso se encontraban Randolph, Rudy y Deck. Los tres se lo tomaron con mucha calma salvo cuando Edy Tavares protagonizaba alguna de las acciones defensivas que fueron determinantes para derrotar a los gallegos. El gigante caboverdiano se ha convertido, si no lo era ya, en el jugador más determinante del Madrid. Su contrato, el más alto de la plantilla, y su juego lo certifican. Y es que «la defensa del Madrid es muy complicada de atacar cuando Tavares está en cancha», afirma Txus Vidorreta. El entrenador del Lenovo Tenerife, rival de los blancos en semifinales, constata una realidad que los números ratifican un partido sí y otro también. Ante el Breogán, cuando Tavares estuvo en pista el balance fue +17 para el Real Madrid. Los 11:12 que estuvo sentado por decisión de Laso, por faltas o por una herida que se hizo en la mano izquierda se les hicieron muy largos a los blancos. El balance sin él fue -11.

Tavares tiene muy clara su trascendencia. «Todo el mundo se prepara a fondo para jugar contra mí», confesó después de la victoria en cuartos. Hoy tendrá enfrente a Shermadini, todo un MVP la temporada pasada, y al internacional Fran Guerra. Los rivales acostumbran a sacar a sus hombres grandes al exterior para que Tavares no sea tan decisivo, pero Shermadini y Guerra no son ese tipo de jugadores. Se mueven en el terreno de Tavares. Ante el Breogán, Malhabasic y Jankovic no lograron desplazarle lejos del aro y se convirtió en determinante con 11 puntos, 11 rebotes, 5 tapones y mas de una decena de tiros corregidos de los atacantes gallegos. Su único problema fueron las faltas. Con más de cinco minutos para el final cometió la cuarta y tuvo que estar un par de minutos sentado antes de que Laso le reclamara para volver a ser decisivo. Él y Yabusele fueron los dos jugadores que más estuvieron en pista. «Nos puede faltar frescura en ataque por la acumulación de partidos en la última semana, pero esto es el Madrid y no se pueden poner excusas», afirmó en Movistar tras lo del jueves.

Laso apunta sin nombrarlo a su referente: «En los dos últimos partidos –Unicaja y Breogán– hemos controlado el ritmo de juego, mejorado en defensa y cometido menos errores. Esto va a ser necesario contra el Tenerife. Nos van a obligar a prestar mucha atención a nuestro juego defensivo».

Para Vidorreta la única preocupación hoy no será el Madrid. El técnico canario denunció algunos problemas que «detectó» en la pista en cuartos: «Los balones son nuevos, difíciles y tienen las costuras muy elevadas. En uno de los aros entre los dos equipos hicimos 3/26 en triples cuando eran tiros liberados y de buenos lanzadores. Habrá que adaptarse».

Vidorreta también utilizó un recurso muy futbolero al resaltar la diferencia presupuestaria para señalar el mérito de los suyos: «Todos sabemos las cifras que manejan los dos transatlánticos de nuestra liga. Estar aquí otra vez para competir contra ellos es un éxito enorme. Son 44 millones de presupuesto contra 6,5, y hemos merecido ganarles dos veces claramente, en una semifinal de Copa y en otra de Supercopa». Y a todo esto hay que sumar a Edy Tavares.