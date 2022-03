La dura advertencia de Jasikevicius a España sobre Putin y la guerra de Ucrania

Sarunas Jasikevicius, el entrenador del Barcelona de baloncesto, asegura en su biografía que nació “soviético” y creció “lituano”. El técnico vivió con 15 años la independencia de Lituania después de la disolución de la URSS. “Vale, somos independientes, ¿y ahora?”, explica en el libro que fue lo que se preguntó. “No teníamos ni idea de cómo sería nuestra vida, los rusos interrumpieron las relaciones comerciales y en las estanterías de las tiendas había poco o nada. Las familias recibían una cartilla de racionamiento. Todo era difícil, era algo más que recomenzar. Era un salto al vacío”, cuenta.

Sirva este extracto de “Sarunas Jasikevicius, ganar no es suficiente. Mi vida, mi baloncesto” (Libros Cúpula) para entender que se trata de una persona que sabe de lo que habla. Y aunque de lo que le gusta hablar es de baloncesto, “no de política”, ha lanzado una dura advertencia después de que su equipo derrotara al MoraBanc Andorra (107-88) en partido atrasado de la Liga Endesa por culpa del covid, el primer compromiso después de la conquista de la Copa del Rey. “España tiene que tomarse el conflicto bélico en Ucrania un poco más en serio. Esto tiene que terminar porque no sabemos hasta dónde puede ir este señor (Vladimir Putin). Si la gente piensa en España que vive demasiado lejos, se equivoca. Esto puede escalar muy rápido”, aseguró Jasikevicius, que insistió en la necesidad de “ayudar a los ucranianos en todo lo que podamos” y dijo: “Como ciudadano de Lituania seguiré los consejos de mi gobierno poniendo el baloncesto en un segundo plano si hace falta”.

La extensa reflexión de Jasikevicius sobre la invasión de Ucrania 🇺🇦



“Odio hablar de política, pero esto no es política, es una guerra. España igual tiene que ser más agresivo. Hay cosas que te hacen llorar cuando las ves en vídeo, cómo los ucranianos están aguantando”, insistió el entrenador, que aseguró que está muy pendiente de todo lo que sucede en Ucrania: “Cuando me levanto cojo el móvil y espero que Kiev esté aún en manos de Ucrania, si han caído otras grandes ciudades. Esto es la preocupación de todo el mundo. Quizás aquí no os dais cuenta de la magnitud porque estáis muy lejos”, reflexionó.

Antes del encuentro con el MoraBanc, los diez jugadores titulares y los tres árbitros mostraron carteles con el mensaje “Parad la guerra”.

El baloncesto sí ha tomado medidas contra Rusia, como prácticamente todo el deporte, por la guerra y los tres equipos que participan en la Euroliga, el CSKA, el Zenit y el Unics Kazan, han sido expulsados. Además, muchos de los jugadores se esos equipos han decidido abandonarlo.