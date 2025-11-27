Así es la prisión de Soto del Real en la que ingresarán Ábalos y Koldo

El Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid) ha vuelto a ser noticia después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, haya decidido mandar a prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García.

El magistrado, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones, ha decidido enviar a prisión provisional sin fianza a los ex militantes socialistas, ahora investigados en las pesquisas del 'caso Koldo'.

Así es la prisión de Soto del Real

El Centro Penitenciario Madrid V, más conocido como la prisión de Soto del Real, es uno de los centros más relevantes de la red penitenciaria española. Ubicado a unos 40 kilómetros al norte de la capital, en el kilómetro 3,5 de la carretera M‑609, se inauguró el 14 de marzo de 1995 como la primera "ciudad penitenciaria" de España, con una infraestructura pensada para la rehabilitación y tratamiento individualizado de sus internos.

Construido sobre una parcela de aproximadamente 65 hectáreas, el complejo dispone de una superficie edificada de casi 78.000 metros cuadrados y está compuesto por 14 módulos residenciales, cada uno con capacidad para unos 72 reclusos, además de módulos especializados para ingresos, aislamiento y enfermería, sumando poco más de 1.000 celdas y otras 174 complementarias. Además, cada módulo cuenta con patio, comedor, sala de estar, gimnasio, y las celdas (de unos 10 metros cuadrados) están equipadas con litera, baño y ducha privados; mientras que algunas incluso tienen televisión.

En sus inicios, el centro fue concebido con un enfoque moderno y modular, adaptándose al perfil del interno y fomentando actividades como capacitación laboral, educación, formación, cultura y deporte. Por ello, este dispone de piscina, pistas de baloncesto, fútbol sala, squash y gimnasio, además de salas de formación, biblioteca y talleres productivos.

Visión aérea de la prisión de Soto del Real. Google Maps

A pesar de su diseño orientado a la rehabilitación, Soto del Real siempre se ha conocido como la "cárcel VIP", ya que por ella han pasado numerosos presos mediáticos y de alto perfil, entre los que se encuentran políticos o futbolistas, entre otros.