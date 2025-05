Drama en la Gran Manzana: los Pacers vuelven a tomar el Madison Square Garden

Los Indiana Pacers están a dos victorias de disputar la que sería la segunda final de la NBA de su historia. Después de la increíble remontada del primer partido ante los Knicks, los Pacers volvieron a asaltar el Madison Square Garden de Nueva York, se impusieron por 109-114 y ahora afrontan los dos siguientes partidos en Indiana con la posibilidad de cerrar la eliminatoria.

El héroe en el segundo partido fue Pascal Siakam. El alero firmó 39 puntos (15 de 23 en tiros de campo incluidos 3/5 en triples), 4 rebotes y 3 asistencias. Los Pacers son el mejor equipo como visitante en los actuales "playoffs", ya que cuentan con un balance de seis victorias y sólo una derrota. Los números y la historia ahora están a su lado. En las 82 ocasiones en las que una franquicia tomó ventaja 2-0 en unas finales de Conferencia, 76 veces terminó alcanzando las Finales.

Más allá del partido de Siakam, los Pacers demostraron que lo suyo es la labor de equipo. Tyrese Haliburton, el héroe del triunfo del primer partido, rozó el triple doble con 14 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias; Myles Turner aportó 16 puntos y Andrew Nembhard y Aaron Nesmith sumaron 12 cada uno.

En los Knicks de poco sirvió una nueva exhibición anotadora de Jalen Brunson. El base se fue hasta 36 puntos y 11 asistencias, pero no es capaz de tirar del resto del equipo.

Siakam dejó claro desde el principio quién iba a ser protagonista en el Madison. Metió 16 de los 24 puntos de Indiana en el primer período, 21 de los primeros 31 de su equipo en poco más de quince minutos y al descanso ya sumaba 23. El desenlace fue más cómodo para los Pacers que en el primer partido. Llegaron al tramo final con ventajas en torno a los diez puntos y la reacción a la desesperada de los Knicks sólo sirvió para situarse a un punto a falta de 14.7 para el final. El acierto en los tiros libres de Nesmith y Turner selló la derrota local.

"Simplemente saltamos a la pista y sólo pensamos en nuestros compañeros, sólo pensamos en jugar. Somos un equipo, no importa quiénes anoten y eso es lo que me encanta. No nos fijamos en eso, sólo queremos ganar y eso es lo que nos hace especiales", afirmó Siakam.

Tres no estadounidenses en el Quinteto Ideal

La NBA ha hecho público el quinteto de la temporada que está formado por el canadiense Shai Gilgeous Alexander, el serbio Nikola Jokic, el griego Giannis Antetokounmpo y los estadounidenses Donovan Mitchell y Jayson Tatum. Tres de los cinco integrantes del primer equipo NBA no son jugadores estadounidenses, algo que marca una tendencia al alza en el peso de las estrellas extranjeras en la liga.

En el segundo equipo entraron Jalen Brunson, de los New York Knicks, Stephen Curry, de los Golden State Warriors, Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, LeBron James, de Los Ángeles Lakers, y Evan Mobley, de los Cavaliers.