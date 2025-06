España - Bélgica, hoy: horario y dónde ver online TV gratis la final del Eurobasket

«Si alguien te dice que veníamos al campeonato con la intención de luchar por el oro, miente. El objetivo era lograr la clasificación para el Mundial y si había opción, pelear por las medallas», se transmite desde el interior de la FEB. El paisaje que ha conseguido dibujar España recuerda al de la selección masculina en el Eurobasket de 2021. Aquello terminó con una medalla de oro en la final ante Francia y encontró reflejo en el libro «El oro inesperado. Los secretos de La Familia en el Eurobasket», de Víctor Charneco, responsable de comunicación de la FEB. Pues el relato de la selección femenina en este Eurobasket da para una segunda parte antes de medirse en la final con Bélgica.

Las belgas son las verdugos de los dos últimos campeonatos: 58-64 en la final del pasado Eurobasket y 66-79 en los cuartos de los Juegos de París. «Espero tener una revancha ante Bélgica. Hemos hecho un gran campeonato con un equipo completamente diferente y de una manera diferente a la de hace dos años», apunta el seleccionador Miguel Méndez.

Después de una primera fase accesible –Gran Bretaña, Alemania y Suecia–, la forma de competir en los cruces ha honrado la historia contemporánea de la selección. Las victorias ante la República Checa y Francia tuvieron esa firma que ha hecho de la selección un grupo reconocible pese a contar con seis jugadoras novatas en una gran competición. «Estamos desatadas. Vamos a intentar conseguir el oro, que es para lo que hemos venido», afirmó Andrea Vilaró después de liquidar a las galas. «Nunca me imaginaba luchar por el oro en mi primer Eurobasket, aún no me lo creo», apuntó Helena Pueyo tras la semifinal.

España disputará su sexta final de un Eurobasket en el siglo XXI. Ganó tres (2013, 2017 y 2019) a lo que hay que añadir el título de Perugia en 1993. La regularidad competitiva de la selección en los últimos 25 años a nivel continental no tiene parangón: tres oros, dos platas y cinco bronces. Ya lo dice Awa Fam, una de las heroínas en la semifinal ante Francia: «Estamos donde siempre ha soñado estar».

El partido entre belgas y españolas se podrá seguir en directo por televisión a través de La 1 y RTVE.es a partir de las 19:30 horas. Además, se puede seguir la narración en directo en www.larazon.es desde las 17:30, con la última hora y la mejor información sobre esta gran final del Eurobasket.