El Real Madrid recibe este miércoles 15 de octubre en el Movistar Arena al Partizán Mozzart Bet Belgrado en la cuarta jornada de la Euroliga 2025/26. Ambos equipos llegan con un balance de dos victorias y una derrota, lo que convierte el encuentro en un duelo clave para el coliderato de la competición continental. El equipo de Sergio Scariolo buscará su tercera victoria europea tras un trabajado triunfo ante ASVEL Lyon-Villeurbanne, apoyándose en el rendimiento destacado de Chuma Okeke, quien obtuvo 17 puntos sin fallo en su último compromiso. Sin embargo, los blancos deberán mejorar su acierto en triples, donde actualmente presentan uno de los porcentajes más bajos del torneo, y que será clave para frenar al conjunto serbio.

Última hora del Real Madrid - Partizán, en directo hoy: jornada 4 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online