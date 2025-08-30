Eurobasket 2025: La increíble jugarreta de Francia a Eslovenia en la última jugada

El Francia - Eslovenia del Eurobasket ha terminado con lío entre ambos equipos, que casi llegan a las manos. La causa ha sido la acción antideportiva e indecorosa del base francés Sylvain Francisco, que ha roto una de las reglas no escritas del baloncesto.

Cuando faltaban apenas ocho segundos para que terminase el encuentro, el marcador reflejaba ya un 101-92 para los franceses que daba el encuentro por terminado. De ese modo, los jugadores eslovenos decidieron no disputar la última posesión. Y ahí vino el jaleo.

Con los jugadores saludándose, Francisco ha sorprendido a todo el mundo entrando a canasta y haciendo una bandeja. Los jugadores eslovenos, entre ellos un Luka Doncic que había saludado a modo de felicitación al propio Francisco segundos antes, han recriminado el gesto y a punto han estado de intercambiarse más que palabras.

Finalmente, la canasta ha subido al marcador -se revisó porque Doncic reclamó que habían entrado suplentes a la cancha-, pero Eslovenia ha sumado tres puntos más, por lo que ha terminado en 103-95. Francia suma dos victorias, mientras que Eslovenia cuenta, por ahora, sus apariciones por derrotas.