El hijo de Tavares llega con una victoria del Real Madrid ante el Fenerbahçe bajo el brazo (70-69)

Baloncesto

Poco antes del comienzo del partido Pablo Laso supo que no iba a poder contar con Eddy Tavares. Su novia estaba de parto y el pívot le confirmó al entrenador que no estaba para jugar. Tampoco estaba Llull, con problemas en un hombro y para colmo el choque amaneció más que espeso para los blancos. Así que muchas cosas en contra ante un Fenerbahçe que sólo con los nombres de Vesely y De Colo ya asusta y hace daño. El Madrid supo pronto que iba a tener que bracear durante muchos minutos si quería mantenerse agarrado al partido y darse la oportunidad de ganarlo al final. Un golpe en un dedo dejó también fuera de juego a Williams-Goss, así que le tocaba el turno a Alocén, que jugó casi toda la segunda parte y tuvo mucha culpa del desenlace final con su dirección y su energía en la pista.

El Fenerbahçe estuvo desde el minuto 3 por delante en el marcados y media hora después vio cómo el Madrid se levantaba por fin. Un triple de Alocén igualaba el choque y otro de Rudy ponía a los de casa por delante (61-60) a poco más de cinco minutos del final. Antes de todo eso el que había tirado del carro había sido Fabien Causeur, ideal para los días en los que hay que remangarse y buscar puntos en el barro. Un triple suyo dejó la cosa en 35-41 al descanso y otro cuando se acababa el tercer cuarto apretaba el duelo hasta el 50-52.

Fue el MVP de la noche en clara lucha con Poirier, que como no estaba el otro pívot de la plantilla decidió coger todos los rebotes, los suyos y los del que miraba desde el paritorio. Diecisiete rebotes capturó el francés, que no necesitó anotar más de 5 puntos para ser decisivo. Precisamente dos tiros libres suyos dejaron al Madrid uno arriba a falta de la última jugada. Tenían 10 segundos los de Djordjevic para llevarse el triunfo, pero los blancos siguieron agarrados a una victoria que parecía que no les tocaba y fue cuestión de fe que la consiguieran.

Sigue el Real Madrid invicto ante su público, que poco a poco va volviendo a las gradas con normalidad. 6.595 estuvieron en el WiZink Center, en un récord de asistencia después de la pandemia. Y con victorias como la de este jueves, llenas de trabajo y de convencimiento, se seguirán llenando las gradas.

REAL MADRID: Heurtel (10), Abalde (7), Hanga (6), Yabusele (2) y Poirier (5) -quinteto titular-; Williams-Goss (5), Causeur (16), Taylor (3), Rudy Fernández (6), Alocén (8), Vukcevic (-) y Ndiaye (2).

FENERBAHÇE: Henry (9), De Colo (11), Pierre (3), Booker (6) y Vesely (10) -quinteto titular-; Shayok (5), Polonara (9), Guduric (-), Hazer (4), Duverioglu (5) y Mahmutoglu (7).

PARCIALES: 10-15, 25-26, 15-11 y 20-17.

ÁRBITROS: Javor, Panther y Nedovic.