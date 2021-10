Baloncesto

La única buena noticia del viaje del Real Madrid a Kazán fue el descarado debut en Euroliga de Juan Núñez, que en tres minutos dejó otras tantas asistencias y una carta de presentación que fue aire fresco para un equipo que ya estaba metido en una guerra ante el Unics. Una guerra que, como dijo el propio Laso después, los blancos no estaban preparados para ganar. Y eso que entraron por delante en el marcador a los dos últimos minutos y medio, justo cuando a Heurtel le fallaron las fuerzas, se le nubló la vista y perdió dos balones que resultaron definitivos para la caída definitiva. El Madrid ya no pudo ir más allá y eso que bastante lejos había llegado sobreponiéndose a sus 19 balones perdidos y a una noche bastante pastosa, en la que sólo se pudo salvar la aparición del canterano y Tavares, pero los 15 puntos y 7 rebotes del gigante no fueron suficientes.

Muy pronto supo el Real Madrid que le iba a tocar sufrir y masticar mucho hueso si quería completar su gira por Rusia con triunfo. Antes del choque supo Laso que no podría contar con Alocén por unas molestias en la espalda, lo que le dejaba muy poco margen en el puesto de base. Quizá por eso a Heurtel se le nubló la vista al final, aunque nada fue fácil para los blancos, ni siquiera encontrar a Tavares, que recibió lo suyo bajo el aro desde el minuto uno. Casi no pudo elaborar una jugada completa de ataque el Madrid en el arranque, con pocas ideas y malas elecciones de tiro, todo lo contrario que en el otro lado de la cancha Hezonja, que tiraba de calidad para anotar.

Al descanso, lo mejor para los de Laso era el marcador (35-34) y en el tercer periodo se las apañaron para ponerse entre la espesura. Hasta siete puntos de ventaja tuvieron los visitantes (37-44, min 24), cuando parecía que Tavares podía bastar para salvar el día.

Y con tres puntos de margen entraron en los tres últimos minutos con el triple de Abalde (55-58). Pero ya no volvió a anotar el Real Madrid, replicando en esa recta final la falta de inspiración de la mayoría de la tarde. Dos pérdidas de Heurtel fueron canastas fáciles para los rusos, que sí estaban preparados para ganar esa guerra.

65. UNICS Kazán (14+21+ 14+16): J. Brown (6), Hezonja (13), L. Brown (9), Brantley (-) y Vorontsevich (13) –titulares– Spissu (7), Canaan (9), Uzinskii (-), Jekiri (6) y Mayo (2).

58. Real Madrid (11+23+17+7): Heurtel (-), Abalde (10), Hanga (4), Tavares (15) y Yabusele (13) –titulares– Poirier (5), Taylor (4), Llull (5), Causeur (-), Núñez (2) y Rudy Fernández (-).

Árbitros: Luigi Lamonica (ITA), Joseph Bissang (FRA) y Seffi Shemmesh (ISR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga disputado en el Basket Hall de Kazán ante 2.741 espectadores