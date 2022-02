El Barça asalta el liderato de la Euroliga en el Clásico

El Barça es el nuevo líder de la Euroliga. Dos Clásicos en la primera fase de la competición y dos victorias del Barcelona. El Madrid pagó un primer cuarto tan raquítico como el que vivió hace 72 horas en Estambul ante el Fenerbahçe. Se quedó en ocho puntos. La diferencia con lo sucedido en Turquía es que el Barça exprimió buena parte de su talento ofensivo para construir una diferencia que alcanzó los 26 puntos. Jasikevicius y los suyos supieron gestionar la ventaja pese a la demostración de carácter de los blancos que nunca se rindieron. Laprovittola (20 puntos y 7 rebotes) y Tavares (25 puntos y 6 rebotes) fueron los mejores, pero el azulgrana estuvo mucho mejor acompañado.

Pidió Jasikevicius a los suyos intensidad, pelea, sacar fuera a los pívots del Madrid... y el plan no le pudo salir mejor al entrenador lituano. Sanli se apostó en el exterior y Laprovittola ejerció de escolta con el ¿marcaje? de Heurtel. Los tres primeros balones que recibió el argentino acabaron en otros tantos triples. En menos de cinco minutos le habían perseguido tres defensores -Heurtel, Alocén y Causeur- y se marchó al banquillo con 12 puntos anotados sin fallo. Un par de aciertos desde el perímetro de Sanli corroboraban un arranque perfecto del Barça (2-17). El Madrid permanecía en la espesura que el martes había sufrido en Estambul. El parcial de salida se prolongó hasta un escandaloso 2-24. De los nueve puntos anotados ante el Fenerbahçe en el primer cuarto, el Madrid se quedó en ocho para abrir el Clásico. El 3/15 en tiros de campo del primer periodo era revelador porque el Madrid atacaba agobiado. La defensa del Barça fue intachable y no hubo un tiro cómodo. Cada canasta pasaba por un valle de lágrimas. Y el Barcelona llegó a fugarse por 26 puntos porque a Sanli y Laprovittola se sumaron Exum, Jokubaitis y Calathes. Dio igual que Mirotic (30 puntos y 10 rebotes en el último Clásico de la Euroliga) llegara al descanso con una canasta anotada. El aspecto del Barça era mucho más saludable. No jugaba con la asfixia del Madrid.

Causeur y Tavares fueron los encargados de que la debacle blanca no fuera a mayores. La agresividad en ataque de ambos fue la única respuesta que ofreció el Madrid ante el monólogo del Barça. Y al mínimo síntoma de mejoría de los locales, Jasikevicius respondía con un tiempo muerto. El primer contraataque, tiempo muerto. Dos acciones positivas, otro parón. Se trataba de no levantar el pie ante un rival que en el descanso se encontraba en la lona (31-52). El Madrid fue más reconocible en el segundo cuarto. Aún así, el 0/7 triples con el que se fue a los vestuarios era la prueba más evidente de que nada había funcionado como quería Laso.

El Madrid tenía demasiados diques que tapar. Con el primer triple, en el octavo intento, y la perseverancia de Tavares hubo una primera aproximación (38-54). Un triple de Laprovittola, el cuarto sin fallo, y la aparición de Mirotic sofocaron la rebelión. La sobresaliente aportación de Tavares en ataque permitió al Madrid apuntarse el parcial (24-19), pero necesitaba más argumentos para dar otro paso adelante. El Barça había perdido la frescura mostrada hasta entonces, pero el colchón acumulado era más que suficiente para que Jasikevicius siga presumiendo de un pleno en los Clásicos disputados en Madrid. Seis partidos, seis victorias del Barça con el lituano en el banquillo.

68. Real Madrid (8+23+24+13): Heurtel (4), Causeur (8), Abalde (7), Yabusele (4) y Tavares (25) -quinteto titular- Alocén (2), Hanga (3), Llull (8), Thompkins (0), Randolph (0), Poirier (2) y Williams-Goss (5).

86. Barcelona (28+24+19+15): Calathes (10), Laprovittola (20), Exum (13), Mirotic (9) y Sanli (5) -quinteto titular- Kuric (10), Smits (2), Jokubaitis (6), Martínez (0), Davies (11), Hayes-Davis (0) y Nnaji (0).

Árbitros: Belosevic (Ser), Rocha (Por) y Hordov (Cro). Sin eliminados.

Incidencias: 7.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Euroliga.

24ª jornada: ALBA Berlín, 76-Zenit, 67; Olympiacos, 87-Anadolu Efes, 85; Mónaco, 82-Zalgiris Kaunas, 83; Maccabi, 84-CSKA Moscú, 75; Armani Milán, 89-Bitci Baskonia, 78; UNICS Kazán, 77-Estrella Roja, 84; Fenerbahçe-Bayern Múnich (aplazado); ASVEL Villeurbanne, 63-Panathinaikos, 76 y Real Madrid, 68-Barcelona, 86.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (20/5); 2. Real Madrid (20/5); 3. Armani Milán (17/7); 4. Olympiacos (14/9); 5. Zenit (14/9); 6. CSKA Moscú (14/10); 7. UNICS Kazán (13/11); 8. Fenerbahçe (12/10); 9. Anadolu Efes (12/12); 10. Bayern Múnich (12/12); 11. Mónaco (12/12); 12. Maccabi (12/13); 13. ASVEL Villeurbanne (11/13); 14. Estrella Roja (9/14); 15. ALBA Berlín (8/16); 16. Bitci Baskonia (7/17); 17. Panathinaikos (6/17); 18. Zalgiris Kaunas (4/19).