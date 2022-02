Sin Rudy, sin Heurtel, sin Causeur, sin Alocén, sin energía, sin entusiasmo, sin acierto... el Madrid, con la derrota en la final de Copa todavía en la cabeza y en las piernas, cayó ante el colista de la Euroliga. El Zalgiris se aprovechó de un equipo deprimido que sólo fue capaz de anotar 47 puntos en Kaunas. Es la anotación más baja de los blancos en la historia de la Euroliga.

El Madrid llegó convaleciente a Kaunas. Después del himno lituano con el que se mezclaron en la grada del Zalgiris Arena las bufandas del equipo local con banderas de Ucrania, el Madrid no compareció. Habían pasado nueve minutos de partido y Pablo Laso se vio obligado a pedir un tiempo muerto. Su equipo caía por diez puntos y sólo había sido capaz de sumar ocho. Lo que sucedió en ese tiempo es ya un clásico del “lasismo”. “¡¡¡Seguimos en depresión!!! Una bandeja, dos bandejas, otra bandeja, un balón perdido, una falta de ataque, un pase de campo a campo, ¡seguimos en depresión!... Es un partido de baloncesto, ¡¡¡si no queréis jugar, no juguéis!!! No pasa nada, decídmelo y así no me llevo mal rato. ¡¡¡Decídmelo!!! ¿Queréis jugar o no, queréis jugar o no? ¡¡¡Coño!!! Pero, ¿qué cojones han hecho para cogernos diez puntos?”, soltó el entrenador ante unos jugadores cabizbajos y que respondieron con algún tímido “vamos”.

El Madrid estaba renqueante después de lo de Granada. No es ni medio normal que el equipo se fuera al descanso habiendo lanzado sólo cinco triples y tres tiros libres. El Zalgiris aprovechó la fragilidad de los blancos. Intensidad, velocidad y un acierto razonable bastaron para que los lituanos vivieran dos cuartos demasiado tranquilos. Laso lo tenía clarísimo en el descanso: “Si no recuperamos la energía y el entusiasmo... tenemos que mejorar en rebote, en defensa, en el tiro... pero si no tenemos energía y entusiasmo...”.

El equipo pareció reaccionar en el tercer cuarto. Con Tavares siendo importante, el Madrid llegó a situarse a tres puntos porque la defensa secó el ataque báltico. Pero fue un espejismo. El buen trabajo atrás en el primer tramo del cuarto se quedó en nada con el paso de los minutos. Tres acciones de Tavares y una canasta de Deck fue lo único que sumó el Madrid en el tercer periodo. Y como la sequía del Zalgiris no se prolongó, el equipo de Laso afrontó el último cuarto con la mayor desventaja del partido (49-37).

En un partido para olvidar el Madrid se desangró en el último cuarto. Con Tavares (12 puntos y 12 rebotes) sentado en el banquillo, el equipo estuvo sin rumbo y el Zalgiris se lo pasó a lo grande. Un parcial de 9-0 enterró a los blancos y permitió a los lituanos sumar su quinta victoria en 24 partidos.

Tres aplazamientos por la invasión rusa

La invasión rusa de Ucrania ha provocado que la Euroliga suspenda tres partidos de la jornada 27: Bayern Múnich-CSKA Moscú, Bitci Baskonia-Unics Kazán y Zenit San Petersburgo-Barça. La organización de la máxima competición europea justificó la decisión como una «medida de precaución» previa a la reunión que los 18 clubes integrantes celebrarán el viernes. El Barça descartó a primera hora de la tarde viajar a San Petersburgo para disputar el partido ante el Zenit y el encuentro aplazado que tenía que disputar este domingo en Moscú ante el CSKA. Las suspensiones complican todavía más el futuro de la competición que ya cuenta con un importante número de partidos aplazados debido a la sexta ola de la pandemia.

68. Zalgiris Kaunas (18+20+11+19): Webster (0), Strelnieks (6), Ulanovas (15), Cavanaugh (7) y Nebo (10) -quinteto titular- Lauvergne (10), Lekavicius (10), Jankunas (4), Giffey (4), Milaknis (2) y Lukosiunas (0).

47. Real Madrid (11+18+8+10): Williams-Goss (0), Taylor (0), Deck (4), Yabusele (3) y Tavares (12) -quinteto titular- Poirier (10), Thompkins (7), Llull (6), Hanga (2), Randolph (0), Abalde (3) y Núñez (0).

Árbitros: Mogulkoc (Tur), Nikolic (Ser) y Dragojevic (Mon). Sin eliminados. Técnica a Laso.

Incidencias: 15.442 espectadores en el Zalgirio Arena. Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Euroliga.

27ª jornada: Anadolu Efes, 109-Maccabi, 77; Bayern Múnich-CSKA Moscú (aplazado); Zalgiris Kaunas, 68-Real Madrid, 47; Bitci Baskonia-UNICS Kazán (aplazado); Olympiacos-Armani Milán; ASVEL Villeurbanne-ALBA Berlín; Zenit-Barcelona (aplazado); Panathinaikos-Estrella Roja (20:00) y Mónaco-Fenerbahçe (20:00).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (20/5); 2. Real Madrid (20/6); 3. Armani Milán (17/7); 4. Olympiacos (14/9); 5. Zenit (14/9); 6. CSKA Moscú (14/10); 7. UNICS Kazán (13/12); 8. Anadolu Efes (13/12); 9. Mónaco (13/13); 10. Fenerbahçe (12/10); 11. Bayern Múnich (12/12); 12. Maccabi (11/13); 13. Estrella Roja (9/14); 14. ASVEL Villeurbanne (9/16); 15. ALBA Berlín (8/16); 16. Bitci Baskonia (7/17); 17. Panathinaikos (6/17); 18. Zalgiris Kaunas (5/19).