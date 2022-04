Laso decía antes de arrancar los playoffs de la Euroliga que, siendo optimista, su equipo estaba a cinco victorias de ser campeón de Europa. Ahora son cuatro. El Madrid abrió la serie ante el Maccabi con una victoria imprescindible para espantar las sombras que han rodeado al equipo en los últimos meses. Causeur, el acierto exterior (16/29 en triples), la sabiduría de Rudy, el partido más sólido de Williams-Goss, la defensa... fueron numerosos los detalles que acumuló el Madrid para tumbar a los israelíes en el primer round.

El Maccabi, después de siete años sin pisar los playoffs, ha aprovechado la descalificación de los tres equipos rusos para volver a sentirse importante. Sus siete victorias en los últimos ocho partidos contrastaban con el balance con el que llegaba el Madrid a cuartos. Hay donde elegir: 17 derrotas en los últimos 29 partidos; 12 en los últimos 17 desde la final de Copa; cuatro derrotas seguidas en la Euroliga... Sin Deck, positivo por coronavirus, el grupo llegó ante el Maccabi herido en su orgullo. La actitud de los jugadores era reveladora: la celebración de Rudy del triple con el que cerró el primer cuarto y su mirada a la grada; la intensidad del grupo; los gestos en defensa; la apuesta por la velocidad a la mínima ocasión; la actividad de Williams-Goss atacando a Wilbekin.... El Madrid fue superior mientras su ataque estuvo compensado. Pero no fue suficiente. Tuvo que ser un arrebato en el tiro exterior, la vía para sentirse dominador. Los seis triples del segundo cuarto, tres de ellos en apenas un minuto, abrieron diferencias (47-38).

El tiro exterior fue el termómetro que marcó cómo respiraba el Madrid. En el tercer cuarto, el Maccabi apenas ofreció algo más que la producción de Reynolds. El pívot estadounidense no fue suficiente para contrarrestar el acierto exterior de los de Laso. Con Causeur como solista, el Madrid se estiró a base de triples. El 4/7 en el tercer cuarto sostenía un muy notable 13/23 general. Uno de Rudy en el arranque del último cuarto marcó la máxima distancia (68-56). El Maccabi no dejó de guerrear. Y el Madrid siguió fiándolo todo al triple. Uno más de Rudy, el cuarto, y otro de Yabusele hicieron tambalearse por primera vez al Maccabi (74-63). Pero los israelíes volvieron porque al Madrid se le empezó a agotar la munición de forma inquietante (76-71 a 2:30). El partido había que ganarlo por otras vías más allá del acierto de los tiradores. Fue cuestión de pura fe. Defensa, canastas agonísticas, jugadores por los suelos y no hubo los temblores tan habituales en las últimas semanas.

84. Real Madrid (25+22+18+19): Williams-Goss (11), Causeur (20), Hanga (11), Yabusele (15) y Tavares (4) -quinteto titular- Abalde (6), Llull (0), Poirier (2), Rudy (12), Taylor (0) y Randolph (3).

74. Maccabi (19+19+18+18): Wilbekin (20), Evans (4), Nunnally (11), Williams (2) y Zizic (2) -quinteto titular- Thomas (2), Reynolds (8), Caloiaro (5), Sorkin (12), Ziv (0) y DiBartolomeo (5).

Árbitros: Lamonica (Ita), Vilius (Lit) y Rocha (Por). Eliminado Causeur. Técnicas a los dos banquillos.

Incidencias: 9.000 espectadores en el WiZink Center. Primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final: Barcelona, 1-Bayern, 0 (77-67/miércoles/27*/29*); Armani Milán, 0-Anadolu Efes, 1 (48-64/miércoles/26*/28*); Olympiacos, 1-Mónaco, 0 (71-54/viernes/27*/29*) y Real Madrid, 1-Maccabi, 0 (84-74/viernes/26*/28*). *Si fueran necesarios (todos en Dazn).