Como si fuera una respuesta a la victoria del Madrid en Tel Aviv y su clasificación para la Final Four, el Barça dio un paso al frente en Múnich. Barrió al Bayern y ya está a un triunfo de Belgrado. El Clásico en las semifinales de la Euroliga está muy cerca. El Barcelona no fue el del segundo partido y el Bayern tampoco. De todas las facilidades concedidas en el Palau no hubo ni rastro. El equipo de Jasikevicius fue superior de principio a fin. Marcó territorio desde el principio y se manejó con unas diferencias entre 10 y 20 puntos como si fuera sencillo.

Para despejar la lista de dudas generadas por la victoria del Bayern en el segundo partido, el Barça se puso serio, muy serio desde el principio. El equipo de Jasikevicius estuvo centrado desde el salto inicial y eso se tradujo en una contundencia que desgastó a los alemanes desde que sonó el himno de la Euroliga. Apenas se habían consumido cinco minutos y el Barça ya había anotado cuatro triples. Tres de ellos de Laprovittola y uno imposible de Sanli. Al Bayern le tocó asumir que lo sucedido en el Palau no estaba muy acorde con la realidad de ambos equipos. El Barça estaba obligado a mostrarse autoritario y lo hizo en todos los apartados del juego. En defensa, en el rebote y con Mirotic ejerciendo de líder indiscutible.

El ala-pívot de origen montenegrino ha aprendido a liderar a los suyos sin necesidad de fuegos artificiales. La inexistencia de juego interior del segundo capítulo quedó en el olvido muy pronto. Mirotic decidió hace daño por dentro. Y ninguno de los pares que le dedicó Trinchieri fue capaz de pararlo. Con acciones cerca de canasta, Niko sumó, sumó y sumó. Y el Barça despegó con esa seriedad que le encanta a Jasikevicius. Las diferencias se fueron pronto más alla de los diez puntos, llegaron a rozar los veinte y el equipo carburó con la misma fiabilidad cuando llegó el turno de los secundarios. El papel de Exum y Smits aumentó la labor de desgaste sobre el Bayern. Con ambos en pista, el quinteto azulgrana es muy versátil, defiende con una intensidad agobiante y es capaz de producir puntos con facilidad. Trinchieri, con las alarmas del pabellón ya encendidas, solicitó un tiempo muerto y pidió a gritos: “Vamos a estar en el partido, tenemos que estar en el partido”. No hubo manera. El Bayern se quedó mudo, paralizado, ante la cantidad de recursos del Barça. Al descanso, Mirotic (12 puntos y 4 rebotes), Smits (10 y 3), Exum (7 y 4) Calathes (4 puntos y 6 asistencias), los tres triples de Lapro, una perdida... en el parón el Barça mandaba por mucho más de los 18 puntos que reflejaba el marcador.

El Bayern se marcó como primer objetivo antes que una remontada improbable dar señales de que seguía vivo en la serie. Los alemanes se agarraron a Lucic (8 puntos en el tercer cuarto cuando todo el Barça se quedó en 10) para ir restando poco a poco. Con los alemanes soñando con dar un paso adelante en el arranque del último cuarto (49-59) reapareció Mirotic (25 puntos y sólo tres tiros fallados, 6 rebotes y 3 asistencias). Un triple y una jugada de canasta y adicional acabaron con las intenciones bávaras. El Clásico en la Final Four está a un paso.

66. Bayern Múnich (17+14+18+17): Weiler-Babb (9), Dedovic (0), Lucic (15), Thomas (4) y Radosevic (2) -quinteto titular- Rubit (14), Jaramaz (13), Hunter (7), Obst (0), Sisko (0) y Schilling (0).

75. Barcelona (26+23+10+16): Calathes (8), Laprovittola (9), Hayes-Davis (2), Mirotic (25) y Sanli (3) -quinteto titular- Davies (4), Jokubaitis (0), Kuric (7), Exum (7), Smits (12), Abrines (0) y Martínez (0).

Árbitros: Ryzhyk (Ucr), Radovic (Cro) y Difallah (Fra). Sin eliminados.

Incidencias: 6.700 espectadores en el Audi Dome de Múnich. Tercer partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final: Barcelona, 2-Bayern, 1 (77-67/75-90/66-75/29); Armani Milán, 1-Anadolu Efes, 2 (48-64/73-66/77-65/28); Olympiacos, 1-Mónaco, 1 (71-54/ 72-96//29) y Real Madrid, 3-Maccabi, 0 (84-74/ 95-66/76-87). (TV: Dazn).

Final Four (19-21 mayo): Barcelona/Bayern Múnich-Real Madrid y ¿?-¿?