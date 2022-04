Como sucedió la temporada pasada ante el Zenit, el Barça tendrá que buscar el cobijo del Palau para eliminar al Bayern en el quinto partido y alcanzar la Final Four. La primera oportunidad para llegar a Belgrado fue el partido más flojo que se recuerda en la “era Jasikevicius”. Doce puntos en el primer cuarto, trece en el segundo, nueve en el tercero... la primera media hora del Barça en el Audi Dome fue una pesadilla. Y en el último cuarto se dejó llevar pensando en la final del martes. Llegó a tener 19 puntos de desventaja y acabó con un sonrojante 5/29 en triples.

Lo avisó Jasikevicius como si hubiera consultado la bola de cristal: “Espero un juego muy físico y hay que igualar su intensidad”. Lo clavó el técnico lituano, pero sus jugadores se sintieron desbordados en los dos primeros cuartos. La energía con la que compareció el Bayern convirtió el partido en una tortura para el Barça. Doce puntos anotados en el primer cuarto; trece en el segundo; 6/25 en tiros de campo; 1/11 en triples... el comienzo del partido fue un calvario ante el que el Barça careció de respuesta. Saras ordenaba buscar a sus interiores desesperándose en el banquillo, pero el rédito que obtenía era escaso. Los tiros libres fueron el único argumento al que agarraron los azulgrana ante la intensidad de los alemanes.

Jasikevicius probó con un quinteto muy físico para contrarrestar la apuesta de Trinchieri, pero no hubo manera. El Bayern celebraba una falta en ataque como si fuera un gol en una semifinal de Champions en el Allianz Arena. Se trataba de no conceder una canasta fácil y el partido para el Barça estuvo plagado de minas. En doce minutos, tres canastas en juego. Sólo la entrada de Abrines, eso sí después de fallar un triple que no tocó ni el aro, aportó un instante de claridad al ataque culé. El Bayern se había fugado por más de diez puntos y si el Barça seguía vivo al descanso era porque el sobreesfuerzo alemán impedía más alegrías en ataque. A Trinchieri las cuentas le cuadraban en el parón. El ataque azulgrana estaba desactivado y la energía de los suyos, además de para defender, servía para guardar las formas en ataque (36-25).

Parecía improbable, pero el escenario para el Barça empeoró. El parcial de los primeros cinco minutos del tercer cuarto fue un raquítico 3-0 para el Bayern en medio de un desbarajuste monumental de los culés. El segundo triple del Barça no sirvió ni como parche en medio del caos. El Bayern llegó a dominar por 19 (48-29) y alcanzó el último periodo con el colchón suficiente como para no pasar apuros y poner al Barcelona al límite.

59. Bayern Múnich (18+18+14+9): Weiler-Babb (12), Obst (2), Lucic (8), Rubit (7) y Radosevic (0) -quinteto titular- Hunter (9), Dedovic (2), Sisko (2), Jaramaz (5), Thomas (7) y Schilling (4).

52. Barcelona (12+13+9+18): Calathes (3), Laprovittola (5), Hayes-Davis (2), Mirotic (7) y Sanli (5) -quinteto titular- Kuric (4), Jokubaitis (3), Smits (1), Exum (2), Davies (2), Martínez (0) y Abrines (7).

Árbitros: Lamonica (Ita), Pukl (Esl) y Nikolic (Ser). Eliminado Exum. Técnica a Lucic.

Incidencias: 6.700 espectadores en el Audi Dome de Múnich. Cuarto partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final: Barcelona, 2-Bayern, 2 (77-67/75-90/66-75/52-59/3); Armani Milán, 1-Anadolu Efes, 3 (48-64/73-66/77-65/70-75); Olympiacos, 2-Mónaco, 2 (71-54/72-96/87-83/77-78/3) y Real Madrid, 3-Maccabi, 0 (84-74/ 95-66/76-87). (TV: Dazn).

Final Four (19-21 mayo): Barcelona/Bayern Múnich-Real Madrid y Anadolu Efes-¿?