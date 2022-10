Casi coincidiendo en el tiempo arrancan la Euroliga y los campos de entrenamiento de la NBA. Facundo Campazzo, por ahora, no está en ninguno de los dos escenarios. El presunto interés de cinco franquicias estadounidenses por el base argentino sigue sin concretarse y su regreso a Europa está empezando a convertirse en una posibilidad más que factible. Y aquí, el Madrid está en la “pole” para volver a hacerse con sus servicios. Aunque no sólo su ex equipo está interesado. Desde Serbia se habla del Partizán de Obradovic. Milán o Virtus también podrían estar interesados. Pero el Madrid, a quien todavía no ha pagado la totalidad de su cláusula de salida, es la opción más real. El 31 de octubre es la fecha límite para firmar contratos en la NBA, pero el Facu quiere tener resuelto su futuro antes.

El regreso de Campazzo convertiría al Madrid en más favorito de lo que todavía es. Los blancos presentan la candidatura más firme para que el Anadolu Efes no prolongue su dinastía continental. Sólo dos equipos han logrado tres títulos seguidos. Lo hizo el ASK Riga en los albores de la competición (1958, 1959 y 1960) y la Jugoplastika de Toni Kukoc en 1989, 1990 y 1991. Real Madrid, CSKA, Varese, Maccabi... nadie más ha sido capaz de tripitir. El Anadolu Efes afronta un desafío histórico. Y lo hace conservando el núcleo duro que le hizo bicampeón y con Ergin Ataman al frente.

Ataman, seleccionador turco, buscará resarcirse de un Eurobasket mediocre y para ello cuenta con un arsenal superior al que ha sido en dos ocasiones campeón de Europa. Poco importa que Larkin sea baja los dos primeros meses. En Estambul sigue Micic, el MVP de las dos últimas Final Four y al que la NBA no le termina de convencer. Junto al base serbio continúan Dunston, Bryant, Beaubois, Pleiss... y ha llegado Will Clyburn, el mejor alero de Europa. Hay más novedades: el pívot croata Zizic, que estuvo fichado por el Madrid en verano de 2021, ha dejado Tel Aviv; Polonara ha cambiado al Fenerbahçe por el Efes y también cuentan con el francés M’Baye. Plantillón. A la altura del Real Madrid y del Barça.

Los azulgrana afrontan su tercer intento en la “era Jasikevicius”. Lo harán sin Mirotic de salida y después de haber sido finalistas en 2021 y haber caído en semifinales ante el Madrid, cuando llegaban como favoritos, la pasada primavera. Uno de los refuerzos, Kalinic, lo tiene clarísimo: “El objetivo es ganar la Euroliga”. Al líder en la primera fase las dos últimas temporadas sólo le vale el título.

Y eso en una temporada que volverá a disputarse sin los equipos rusos. Cuando empezó la invasión a Ucrania, CSKA, Zenit y Unics estaban entre los ocho mejores. Sin ellos las alternativas se multiplican. Los dos italianos, Milán y Virtus, con sus estrellas en el banquillo, Messina y Scariolo. El Olympiacos, el nuevo Fenerbahçe, el Partizán de Obradovic, los otros dos españoles, Valencia y Baskonia, Mónaco, Maccabi, Bayern... mucho aspirante al playoff.

La competición ya piensa en el medio plazo con planes que sitúan una hipotética Final Four en Dubai, una franquicia en el emirato, partidos de pretemporada en Australia... castillos en el aire a la espera de que se resuelvan el destino de Campazzo y la posible dinastía del Anadolu Efes.