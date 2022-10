Pocas noches en teoría sencillas depara la Euroliga. Y el Estrella Roja como visitante es una de ellas o debería haber sido. Rudy bostezaba al fondo del banquillo al final del primer cuarto instantes antes de que el Madrid se escapase por 15 puntos y demostrara que si se empleaba con un mínimo de exigencia el partido estaba acabado. Pero los de Chus Mateo se lo tomaron con mucha calma. Entre la relajación y la dejadez, los balcánicos se animaron a competir, aunque les sirviera de poco. El Madrid sumó su segunda victoria del curso en Europa sin un desgaste excesivo. Es la mejor conclusión que se puede obtener ante un equipo que posiblemente no estaría en la competición si no estuvieran vetados los rusos.

La velada fue apacible en función de la intensidad que mostró el Madrid. Cuando se desenchufó, el Estrella Roja soñó con competir de la mano de Vildoza y de Bentil. En el tercer cuarto los blancos dijeron basta ante un irreal 44-42. Un parcial de 10-2 ajustó el marcador a la realidad, pero el equipo siguió destemplado. Y los balcánicos volvieron a la carga (59-54 a 3:30), pero un par de acciones de Tavares (10 puntos y 6 rebotes) acabaron con las incógnitas.

Lo mejor de los serbios son alguna de las historias de sus jugadores. Un par de ejemplos. Raduljica fue titular en Madrid. El pívot llevaba desde 2017 en la Liga china y pocos días antes de arrancar la Euroliga tuvo que desmentir que fuera a dejar el baloncesto y que se fuera a ir de gira con un grupo de rock serbio, “Yu Grupa”, por la ruta 66 estadounidense. ¿Su aportación? 4:37 en pista, dos pérdidas y dos faltas. John Holland salió desde el banquillo. El escolta estadounidense protagonizó el año pasado el momento más viral de la Eurocup. En la tradicional entrevista en el descanso como jugador del Bursaspor afirmó: “Somos perros, y no cualquier tipo de perro, somos pitbulls”. No se quedó ahí. De pronto miró a la cámara y se puso a gruñir como un perro. Lo hizo dos veces y se fue a vestuarios gruñendo. En el WiZink no gruñó, aunque el partido fue para ello.

72. Real Madrid (25+14+15+18): Abalde (6), Musa (13), Deck (12), Cornelie (9) y Tavares (10) -quinteto titular- Rodríguez (6), Poirier (4), Yabusele (11), Causeur (2), Hezonja (0), Llull (0) y Ndiaye (0).

56. Estrella Roja (10+20+14+12): Markovic (2), Dobric (8), Lazarevic (2), Raduljica (0) y Bentil (17) -quinteto titular- Mitrovic (2), Vildoza (10), Petrusev (0), Holland (7), Lazic (0), Ivanovic (0) y Martin (8).

Árbitros: Pukl (Esl), Panther (Ale) y Vyklicky (Che). Sin eliminados. Técnicas a Hezonja y al banquillo del Madrid.

Incidencias: 8.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga.

4ª jornada: Zalgiris Kaunas, 73-Barcelona, 72; Fenerbahçe, 79-Valencia Basket, 77; Maccabi, 88-ASVEL Villeurbanne, 69; Partizán, 90-Virtus Bolonia, 62; Bayern Múnich, 81-Armani Milán, 83; Anadolu Efes, 78-ALBA Berlín, 74; Panathinaikos, 80-Mónaco, 83; Cazoo Baskonia, 92-Olympiacos, 97 y Real Madrid, 72-Estrella Roja, 56.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Fenerbahçe (4/0); 2. Olympiacos (4/0); 3. ALBA Berlín (3/1); 4. Cazoo Baskonia (3/0); 5. Armani Milán (3/1); 6. Maccabi Tel Aviv (3/1); 7. Mónaco (3/1); 8. Anadolu Efes (2/2); 9. Barcelona (2/2); 10. Zalgiris Kaunas (2/2); 11. Real Madrid (1/2); 12. Partizán (1/3); 13. Valencia Basket (1/3); 14. Panathinaikos (1/3); 15. Virtus Bolonia (1/3); 16. ASVEL Villeurbanne (1/3); 17. Estrella Roja (0/4); 18. Bayer Múnich (0/4).