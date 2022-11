El Madrid pudo con el bicampeón de la Euroliga cuando el Anadolu Efes se dejó llevar y cuando se tomó el partido en serio. Lo segundo sucedió a partir del tramo final del tercer cuarto. Después de pasearse durante 25 minutos, los turcos tuvieron un ataque de orgullo y decidieron competir tras verse quince puntos abajo. La respuesta del Madrid a nivel colectivo estuvo a la altura. En el partido más sólido del equipo en lo que va de torneo, los de Chus Mateo pasaron por encima del Efes.

El bicampeón de Europa tiene una curiosa tendencia y es tomarse el primer tramo del curso como si fuera una parte más de la pretemporada. Con Larkin todavía lesionado, el Efes llegaba a Madrid después de cuatro tropiezos en los seis primeros partidos y sin ganar lejos de Estambul. Bayern. Fenerbahçe, Valencia y Mónaco ya habían tumbado a los turcos, pero las derrotas no alteran a un equipo que se toma la vida con calma. Tanta que en los dos primeros cuartos el Madrid ya había superado el medio centenar de puntos.

El equipo de Chus Mateo agradeció la permisividad empezando por Musa y terminando por Llull. El bosnio fue el responsable de que Ataman propinase la primera bronca a su banquillo. El capitán, con una canasta desde el centro de la pista antes del descanso, acabó con la poca paciencia que le quedaba al técnico. Porque al Madrid le “dejaron” mandar y lo hizo incluso con autoridad. Yabusele (11 puntos en el primer cuarto) fue imparable en el arranque y sólo cuando Tavares se sentó pudo el Efes sentir algo parecido al alivio. Fue Zizic el que aprovechó la tregua que siempre dan los descansos del gigante caboverdiano para que la cosa no se desmadrase. El ataque del Madrid era el más compensado de la temporada y el dominio del rebote provocaba que los turcos fueran siempre a remolque. Micic era intrascendente y sufría en la defensa de Deck. Los únicos que ayudaban a Zizic eran Clyburn y Taylor. Los chispazos del alero y el apoyo del ex del UCAM Murcia, que no es Larkin, pero ayuda, acercaron al Efes. Era la prueba de que los turcos sin demasiado esfuerzo aparente podían hacer daño, pero el Madrid encontró siempre grietas en una defensa de broma. Y la guinda fue el triple contra tablero de Llull desde media pista (54-43).

HA CONVERTIDO DE LO IMPOSIBLE UNA RUTINA 🔥🔥@23Llull y otra de sus increíbles mandarinas que serán recordadas en el @RMBaloncesto 🍊🍊#EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/QIM7WcFCt2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 10, 2022

La banderilla de Llull tampoco hirió el orgullo de los turcos. Fueron tres acciones de Hezonja, después de que en el primer cuarto protestara ostensiblemente un cambio, lo que alumbrase la máxima diferencia (66-51). Y ahí el Efes sí empezó a mostrar otra actitud. El dominio del rebote dejó de ser abusivo e impulsados por Micic y Clyburn el panorama cambió. El Efes empezó a defender a falta de tres minutos para el final del tercer cuarto. Suficiente para llegar al tramo decisivo con el partido por decidir (69-63).

El Madrid respondió al desafío con la intensidad liderada por Hanga. El húngaro, ejerciendo de base y emparejado con Micic, jugó un señor partido (11 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias). Su ambición contagió al resto del equipo. Un triple de Llull, otro de Deck y la aparición de Tavares premiaron la diferencia de actitud con la que los dos últimos finalistas de la competición afrontaron el partido.

94. Real Madrid (26+28+15+25): Hanga (11), Musa (9), Deck (13), Yabusele (11) y Tavares (8) -quinteto titular- Poirier (13), Llull (10), Hezonja (9), Cornelie (4), Abalde (4) y Rodríguez (2).

85. Anadolu Efes (19+24+20+22): Micic (15), Beaubois (2), Clyburn (25), M’Baye (0) y Pleiss (4) -quinteto titular- Bryant (9), Dunston (0), Zizic (17), Taylor (13), Polonara (0) e Ilyasoglu (0).

Árbitros: Jovcic (Ser), Vilius (Lit) y Nedovic (Esl). Eliminado Tavares. Técnica a Clyburn

Incidencias: 7.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga.

7ª jornada: Armani Milán, 59-Virtus Bolonia, 64; Fenerbahçe, 93-Estrella Roja, 79; Real Madrid, 94-Anadolu Efes, 85; ALBA Berlín-Bayern; Olympiacos-Partizán; Maccabi-Barcelona; ASVEL Villeurbanne-Zalgiris; Panathinaikos-Cazoo Baskonia (20:30) y Valencia Basket-Mónaco (21:00). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Fenerbahçe (6/1); 2. Mónaco (5/1); 3. Cazoo Baskonia (4/2); 4. Olympiacos (4/2); 5. Barcelona (4/2); 6. Maccabi (4/2); 7. Real Madrid (4/3); 8. Partizán (3/3); 9. ALBA Berlín (3/3); 10. Valencia Basket (3/3); 11. Zalgiris Kaunas (3/3); 12. ASVEL Villeurbanne (3/3); 13. Armani Milán (3/4); 14. Virtus Bolonia (3/4); 15. Anadolu Efes (2/5); 16. Bayern Múnich (1/5); 17. Panathinaikos (1/5); 18. Estrella Roja (1/6).