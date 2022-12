El Fenerbahçe recibía al Madrid con un casi perfecto balance de 9/1 en las diez primeras jornadas. La única derrota del equipo de Itoudis había llegado en el sexto episodio ante el Barça en el Palau (81-80). La segunda fue cosa del equipo de Chus Mateo. En una de las canchas más exigentes del continente, los blancos ofrecieron una lección de carácter, consistencia y autoridad. Llegaron a dominar por 23 puntos en el tercer cuarto y no dieron la más mínima opción al todavía líder de la Euroliga. Es la evidencia de que la máquina cada vez está más engrasada.

A medida que avanza la temporada hay una característica de la era Laso que ha terminado por asumir el que fuera su ayudante. Es la estabilidad de los quintetos en pista. Era de uno de los preceptos básicos del libreto en la anterior etapa y cuando se han ido asentando los roles se ha recuperado esa costumbre. Así fue como tomó impulso el Madrid. Liderado por Deck (12 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias) y Tavares (17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones), el Fenerbahçe se encontró enfrente con un rival como al que no se había medido hasta ahora. Además de la superioridad física del argentino y el caboverdiano, su inteligencia en pista es lo que les convierte en jugadores diferenciales. Su protagonismo fue una pesadilla para los turcos. Deck cerró el primer cuarto con 10 puntos y 3 rebotes. Tavares acumuló 4 puntos, 2 rebotes, 3 tapones y la retahíla de intimidaciones habituales que no aparecen en la estadística.

Sin el pívot, el Madrid tiene asumido que la vida es menos cómoda. Hay que pelear más, ser más activo en defensa, pelear más el rebote y el equipo fu muy cumplidor. Los triples, el carácter y los puntos de Llull y Causeur paliaron unos minutos explosivos de Motley. El ala-pívot estadounidense se atrevió hasta con Tavares cuando volvió a pista. Sus 16 puntos al descanso fueron el único argumento al que pudo agarrarse el Fenerbahçe.

Si los dos primeros cuartos habían sido muy notables, el comienzo del tercero rozó la perfección. Con el “Chacho” a los mandos, el Madrid aprovechó su superioridad en el rebote para galopar. Lo del Madrid de toda la vida. Si la velocidad se acompaña con el acierto de los tres primeros minutos y medio no hay posibilidad de respuesta. Un triple de Musa (18 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias), otro, otro más y uno de Cornelie. El Madrid se fugó como si enfrente tuviera a un cualquiera (41-64). El Fenerbahçe decidió morir matando. Tuvo el mérito de no rendirse, pero la consistencia del Madrid no permitió que los turcos tuvieran la mínima opción.

71. Fenerbahçe (16+18+20+17): Calathes (2), Akpinar (0), Birsen (4), Hayes-Davis (5) y Booker (15) -quinteto titular- Edwards (6), Motley (20), Biberovic (2), Jekiri (0), Mahmutoglu (10) y Hazer (7).

85. Real Madrid (25+21+22+17): Williams-Goss (5), Musa (18), Deck (12), Cornelie (3) y Tavares (17) -quinteto titular- Abalde (0), Llull (8), Poirier (4), Hezonja (9), Causeur (7) y Rodríguez (2).

Árbitros: Pukl (Esl), Belosevic (Ser) y Kardum (Cro). Sin eliminados. Técnica a Itoudis.

Incidencias: 13.000 espectadores en el Ulker Sports and Event Hall. Partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga.

11ª jornada: Anadolu Efes, 82-Olympiacos, 71; ALBA Berlín, 86-Barcelona, 88; ASVEL Villeurbanne, 75-Mónaco, 84; Cazoo Baskonia, 78-Armani Milán, 62; Partizán, 96-Valencia, 100; Estrella Roja, 83-Virtus Bolonia, 74; Fenerbahçe, 71-Real Madrid, 85; Zalgiris-Panathinaikos y Bayern Múnich-Maccabi Tel Aviv.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Fenerbahçe (9/2); 2. Real Madrid (8/3); 3. Barcelona (8/3); 4. Mónaco (8/3); 5. Olympiacos (7/4); 6. Zalgiris Kaunas (6/4); 7. Anadolu Efes (6/5); 8. Cazoo Baskonia (6/5); 9. Maccabi Tel Aviv (5/5); 10. Valencia Basket (5/6); 11. Estrella Roja (5/6); 12. Panathinaikos (4/6); 13. Virtus Bolonia (4/7); 14. Partizán (4/7); 15. Bayern Múnich (3/7); 16. ALBA Berlín (3/8); 17. ASVEL Villeurbanne (3/8); 18. Armani Milán (3/8)