Francia - España, hoy: horario y dónde ver online TV el amistoso de preparación para el Eurobasket

Sergio Scariolo habló antes del primer amistoso ante Francia que el partido podría servir para comprobar el «gap» –«la distancia»– entre España y los galos. El marcador fue 67-75 y las sensaciones reflejaron una distancia apreciable a menos de dos semanas para el comienzo del Eurobasket. Los números no engañaron: 4/18 triples, 15/29 tiros libres, casi 20 pérdidas...

«La diferencia física es enorme y también la experiencia en muchos puntos del campo. Hemos tenido problemas en el rebote ofensivo concedido porque ante rivales más físicos y atléticos hay que anticiparse... además los tiros libres y las pérdidas. La diferencia entre los dos equipos es evidente», apuntó el seleccionador en el Olímpico de Badalona.

Ante Francia no estuvieron Santi Aldama y Alberto Díaz, dos piezas llamadas a ser vitales en el Eurobasket. En principio ambos deberían poder incorporarse a los entrenamientos, aunque su presencia en los tres amistosos que restan (hoy ante Francia y el doble duelo con Alemania) está casi descartada. Abalde tuvo limitación de minutos y las molestias que sufrió Darío Brizuela se espera que no pasen a mayores.

Scariolo también sacó conclusiones positivas de lo vivido ante Francia: «Creo que ha sido un buen test para nuestros jóvenes. He visto voluntad, actitud y una manera de jugar juntos muy buena. Ha habido también esfuerzo y concentración».

El problema no es tanto lo que se vio cómo el rival que estaba enfrente. Y es que Francia está lejos de la que fue subcampeona olímpica hace un año. No tiene a Wembanyama, tampoco a Rudy Gobert y su mejor exterior, Evan Fournier, no estará en el Eurobasket. Físicamente está a otro nivel y tampoco necesito emplear todos sus elementos para superar a España. Hoy será el segundo amistoso entre ambos combinados. Será en París a partir de las 21:00 y se podrá seguir en Teledeporte.

«Lo que nos tiene que obsesionar a estas alturas de la preparación es conseguir ser un equipo competitivo, ser un equipo difícil de ganar y después la competición ya veremos dónde nos pone», dice Abalde.

Joel Parra, en su regreso al equipo nacional, da una pista de cómo puede evolucionar España: «La idea este año es defender y correr, un poco así digamos alocado, pero creo que es un poco el estilo y creo que es la manera correcta para poder hacer daño. Cuando lo hemos hecho contra Francia, defender y correr en el segundo y tercer cuarto, pues hemos encontrado puntos fáciles», aseguró el alero. Y deja clara la dimensión del equipo cuando el Eurobasket está a la vuelta de la esquina: «No tenemos el talento de los últimos años, pero creo que correr y defender nos puede dar muchas ventajas».