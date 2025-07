El Madrid prescinde de Chus Mateo

A Chus Mateo no le ha servido de nada ganar la Liga Endesa y 30 de los últimos 31 partidos en la ACB. Según ha avanzado en su cuenta de X Noelia Gómez, el entrenador del Madrid, que todavía tenía un año de contrato, no continuará en el club. La decisión allana el camino para la llegada de Sergio Scariolo al banquillo del club blanco. El todavía seleccionador ofrecerá mañana la lista para el Eurobasket y todo apunta que dejará el banquillo del equipo nacional después de esa competición para dedicarse íntegramente al Real Madrid. No será la única novedad del club, ya que al frente de la sección de baloncesto se producirá en las próximas horas el relevo de Juan Carlos Sánchez por el exjugador Sergio Rodríguez.

Según Noelia Gómez, Chus Mateo había recibido la comunicación de su despido en una reunión en Valdebebas y el resto del cuerpo técnico correría la misma suerte.

Después de conquistar el último título de Liga ACB en Valencia, Chus Mateo aseguraba: "No contemplo otra opción que seguir en el Madrid, estoy encantado en el mejor club del mundo y es mi equipo desde que era pequeñito. Estaré hasta que el Madrid quiera". Y el Madrid parece que no ha querido después de una temporada complicada. "Ha habido muchos momentos amargos, hemos caído muchas veces a la lona. Estar en el Real Madrid no es fácil y cuando no ganas parece que no has hecho tu trabajo y a veces parece que sólo el ganar justifica el trabajo que haces", declaró en La Fonteta.

Chus Mateo se marcha como el cuatro entrenador más laureado de la historia de la sección pese a haber estado solo tres años al frente del primer equipo. En este tiempo ha ganado seis títulos, ha clasificado al Madrid para 10 de 12 finales posibles. Como apuntó el propio Chus Mateo: "Hemos ganado seis títulos y en cada una de las tres temporadas hemos conseguido alguno de los premios gordos".

La llegada de Sergio Rodríguez es cuestión de horas. Llegó a manejarse en el club que pasara una temporada de aclimatación, pero se situará desde ya al frente de la sección con Felipe Reyes teniendo también un papel destacado. Juan Carlos Sánchez aterrizó en la sección en 2010 y desde entonces el Madrid ha ganado 28 títulos. También está prevista la salida de Alberto Herreros.