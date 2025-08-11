Muere Pedro Hernández Cabrera, el gran referente del arbitraje en el baloncesto español

El exárbitro internacional Pedro Hernández Cabrera, uno de los grandes referentes del arbitraje español en los años 80, ha fallecido a los 72 años de edad tras una extensa carrera, incluida la presencia en los Juego Olímpicos de Los Ángeles 1984, según ha informado la Federación Española de Baloncesto en un comunicado.

Pedro Hernández Cabrera, nacido en 1953 en Santa Cruz de La Palma, fue "el precursor de un nuevo estilo de arbitraje, que hizo escuela no sólo en el arbitraje canario sino en el de todo el baloncesto español".

Con tan solo 21 años, en la temporada 1972/1973, se convirtió en el árbitro más joven en dirigir partidos de la Liga Española, en la que permaneció durante trece temporadas, y en 1974 alcanzó la categoría de árbitro internacional, y como tal participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

De hecho, su presencia estaba pensada para arbitrar la final del torneo olímpico de baloncesto, sin embargo, el acceso de la selección española a la final ante la Estados Unidos de Michael Jordan le privó de la oportunidad.

Entre 1995 y 1997 se puso al frente de la Federación Insular de Baloncesto de La Palma, mientras que en 1999 recibió la Medalla el Mérito Deportivo concedida por el Consejo Superior de Deportes, muestra de su extensa influencia en el deporte de la canasta.

Desde la Federación Española de Baloncesto han querido "hacer llegar, en nombre de todo el baloncesto español, su más sentido pésame a familiares y amigos de Pedro Hernández Cabrera".

Antonio Martín seguirá como presidente de la ACB

La Comisión Electoral de la Asociación de Clubes de Baloncesto ha informado de que la única candidatura que ha recibido para presidir la ACB es la de Antonio Martín y que esta además "cumple los requisitos establecidos en el proceso electoral". Por tanto, Martín será ratificado como presidente el próximo martes, 19 de agosto, cuando está previsto que se celebre en Barcelona la Asamblea General Extraordinaria en la que los clubes votarán quien dirigirá la ACB hasta 2029.

Este será el tercer mandato del expívot del Real Madrid al frente de la patronal de clubes, tras sus victorias en las elecciones de 2018 y 2021, en las que al igual que ha sucedido en este proceso electoral no tuvo ningún otro candidato que le hiciera oposición.