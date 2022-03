La temporada de Los Angeles Lakers está siendo desastrosa, eso por utilizar un calificativo amable. Se encuentran a seis victorias de la octava plaza de la Conferencia Oeste que ocupan sus vecinos de los Clippers. Están en puesto para disputar el “play-in”, la mini eliminatoria que da acceso a los “playoffs” y de la que siempre ha renegado LeBron James. Pues ha sido precisamente él quien ha protagonizado una actuación para la historia ante los Golden State Warriors de Stephen Curry. Después de cuatro derrotas seguidas, LeBron se desató con 56 puntos (19 de 31 en tiros, 6 de 11 en triples y 12 de 13 desde la línea de personal), 10 rebotes, 3 asistencias y un tapón. James tiene 37 años, dos meses y 6 días y a su edad sólo tres jugadores en la historia de la NBA habían sido capaces de anotar 50 puntos: Michael Jordan, Kobe Bryant y Jamal Crawford. Es el jugador más veterano de la historia en hacer un partido de más de 55 puntos y 10 rebotes. Ganaron los Lakers (124-116) ante unos deprimidos Warriors que acumulan cuatro tropiezos seguidos y sólo han ganado dos partidos de los últimos diez.

Estos dos mates esta noche pic.twitter.com/cj6gqXh12S — NBA Spain (@NBAspain) March 6, 2022

Sin Anthony Davis y con el vestuario roto en una temporada lamentable, LeBron protagonizó una espectacular remontada en el último cuarto. Arrancó el partido jugando como pívot puro y dominó ambas zonas a su antojo, pero el acierto exterior de los Warriors permitió a los de la Bahía de San Francisco entrar en el cuarto decisivo por delante. Ahí apareció de nuevo LeBron con una espectacular racha de acierto en el tiro exterior. Anotó tres triple de forma consecutiva y cambió el signo del partido. La ayuda de Russell Westbrook (20 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias), que no continuará la próxima temporada en L. A., y un triple postrero de Carmelo Anthony permitieron a los Lakers llevarse una alegría y no alejarse todavía más de la octava plaza. A poco más de un mes para el final de la primera fase, los Lakers son novenos y disputarían el “play-in” con uno de estos cuatro equipos: New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs o Sacramento Kings. La crisis en los Los Ángeles es tan grave que ya hay quien apunta que la primera medida nada más acabar la temporada va a ser prescindir de Frank Vogel en el banquillo. Intentar reestructurar la franquicia con LeBron James camino de los 38 años es un reto mayúsculo para la gerencia de los californianos.