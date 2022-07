Pau Gasol desvela cuándo retirarán los Lakers su número 16

Pau Gasol es una leyenda de la NBA y, especialmente, una leyenda de Los Ángeles Lakers, el equipo con el que ganó dos anillos y que ahora parece dispuesto a reconocerle su labor en esos dos títulos retirando su número. Una ceremonia que está más cercana de lo que parecía.

La ceremonia podría ser ya la próxima temporada. “He hablado con la franquicia y la familia Buss [propietarios del equipo] y estamos todos muy emocionados. Es difícil anticipar un momento así. Si llega, serán demasiadas emociones, me costará mucho controlarme. Me emociona mucho que se pueda hacer realidad”. explicaba el exjugador en una entrevista concedida a Rac1. Ya queda menos para que el 16 de Gasol cuelgue del techo del Staples Center.

Gasol también se refirió al despido de Pablo Laso como entrenador del Real Madrid. Algo que, por supuesto, no se esperaba, “Me han sorprendido mucho las formas del Real Madrid. Hay cosas que se nos escapan y el Madrid es libre de hacer lo que considere, pero sí que sorprende la manera en la que se ha tratado a un entrenador que les ha dado tanto”, analiza Gasol. Sobre Chus Mateo, el hasta ahora ayudante y ahora sustituto de Laso, comentó: “Ha demostrado su valía para hacerse con el cargo”.

La otra polémica de la semana es el “fichaje” de Lorenzo Brown por la selección, una nacionalización exprés que no convence a la mayoría de jugadores y de exjugadores consultados. Gasol habló de ella en la presentación de su campamento. “No sé si tiene familiares en algún lugar de España”, dijo.

Una sensación que comparte Álex Abrines, aunque fue mucho más contundente en sus declaraciones el jugador del Barcelona. “Es una falta de respeto para el talento nacional”, asegura. “No tengo nada en contra de Brown, tampoco quiero decir mucho más, pero lo veo como una oportunidad perdida para tirar de cantera”, añade. Entiende Abrines que el Eurobasket debe ser una oportunidad para los jugadores que han defendido a la selección en las ventanas a las que no podían acudir los que disputan la Euroliga ni los que juegan en la NBA.

La Asociación de Baloncestistas profesionales (ABP) ya expresó su disconformidad el mismo día en que se anunció la nacionalización de Brown. “Con la obtención de la nacionalidad española exprés de un jugador sin ningún arraigo en España, el mensaje que se hace llegar a los jugadores nacionales es muy nocivo y tiene un impacto negativo tanto sobre el presente como sobre el futuro. ¿Es creíble que la actual selección campeona del mundo no encuentre jugadores españoles con los que competir en las citas de máximo nivel internacional?”, se preguntaba en un comunicado la asociación que preside Alfonso Reyes.