Los escarceos de la primera semana se quedaron en nada después del partido entre dos de los candidatos a todo en la Conferencia Oeste. Los Suns de Phoenix recibían a los campeones en el Footprint Center y el partido terminó con varios enganchones entre jugadores de ambos equipos y con la expulsión de una de las referencias de los Warriors. Klay Thompson tuvo que abandonar la cancha en el tercer cuarto después de ser penalizado con una doble técnica. Los Suns se impusieron por 134-105 y se consolidaron como segundo equipo de la Conferencia Oeste mientras los Warriors sufrían la segunda derrota del curso.

A punto de alcanzar el ecuador del tercer cuarto y con el partido ya bastante caliente, Devin Booker y Klay Thompson comenzaron una discusión y el alero de los Warriors no tuvo mejor ocurrencia que mostrarle cuatro dedos a Booker en referencia a los cuatro anillos de campeón que tiene con la franquicia de San Francisco. Además le recordó que él solo tiene un campeonato. La cosa pareció quedarse ahí, pero poco después apareció un habitual en este tipo de polémicas. Draymond Green era el que faltaba. El ala-pívot cometió una falta muy dura y la tangana no tardó en desatarse. Por allí estaba Klay Thompson que no tuvo mejor idea que empujar a Booker. Los árbitros le señalaron la segunda técnica y el camino a los vestuarios. Es la primera vez que Thompson es expulsado en su carrera.

La expulsión aumentó su enfado y abandonó la cancha dirigiéndose a Booker y a varios miembros más de la plantilla de los Suns. El enfrentamiento no terminó ahí, ya que Booker, en un tono mucho más distendido, tuvo palabras para la estrella de los Warriors. “Amo a Klay Thompson. Eso no quita que compitamos entre los dos y tengamos algo de pique. Es algo que sucede desde el principio de mi carrera, desde el mismo draft. Klay es uno de los mejores, pero hay mucha competitividad con él”, aseguró.

El caso es que los Warriors fueron derrotados con claridad. Booker fue el mejor de los suyos con 34 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias. El escolta de los Suns está por encima de los 30 puntos por encuentro esta temporada, En los Warriors, Curry se quedó en 21 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Thompson sólo anotó dos puntos antes de ser expulsado por doble técnica. Jordan Poole, con 17 puntos, fue el segundo máximo anotador de los Warriors.