El ahora o nunca de Santi Aldama en los Memphis Grizzlies
El nuevo contrato de 45 millones de euros por tres temporadas y las lesiones en la plantilla le obligan a dar un paso al frente
En su quinta temporada en Memphis, Santi Aldama (Las Palmas de Gran Canaria, 2001) estrena contrato y obligaciones. Su condición de cuarto jugador mejor pagado de la plantilla (casi 16 millones de euros este curso) y las lesiones le deben convertir en mucho más que un jugador de rotación.
«En mi experiencia fue fácil, porque yo y el equipo tenemos una gran relación y sabíamos lo que queríamos. Fue un verano raro, pero estoy feliz por tener lo que quería. Quería continuar aquí», apuntó el canario en el Media Day de su equipo.
Los Grizzlies son una de las incógnitas del curso. El que es en teoría su jugador franquicia, Ja Morant, pasa tanto tiempo lesionado como en disponible para su entrenador; su jugador más sólido el año pasado, Desmond Bane, ya no está en Memphis, y en el banquillo está el finlandés Tuomas Lisalo. Convirtió al Paris Basketball en élite europea, pero su adaptación a Estados Unidos y a la franquicia de Tennessee están pendientes de examen.
Aldama está obligado a borrar las malas sensaciones que ofreció en el Europeo con España. En un equipo que le necesitaba más, exactamente lo mismo que sucede en los actuales Grizzlies, no fue capaz de dar un paso lo suficientemente importante. La pasada temporada promedió 12,5 puntos, 6,4 rebotes y 2,9 asistencias. Este curso Memphis necesita bastante más de él. En pretemporada, gracias a las lesiones, ha sido titular en tres de los cinco partidos que han disputado los Grizzlies, con un balance de una victoria y cuatro derrotas. Se ha ido por encima de los 30 minutos en pista, pero su protagonismo apenas ha aumentado. Ha clavado las cifras de puntos y rebotes, ha mejorado en el porcentaje de tiros de tres, pero está por ver que su ascendencia en el equipo crezca.
