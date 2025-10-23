Victor Wembanyama, de 2,26 metros, sorprende al número uno del Draft con movimientos de "jugador pequeño" en su estreno en la NBA

Victor Wembanyama no entiende de relevos generacionales. En una noche que se presentaba como el gran escaparate de las nuevas promesas que llegan a la NBA desde Estados Unidos, el gigante francés se encargó de recordar quién manda en la cancha con una actuación para el recuerdo. El pívot de los San Antonio Spurs guio a su equipo hacia una aplastante victoria por 125-92 sobre los Dallas Mavericks en el partido inaugural, yéndose hasta los 40 puntos y 15 rebotes en tan solo 30 minutos de juego.

De hecho, el encuentro estaba marcado en rojo en el calendario por el enfrentamiento directo entre Cooper Flagg, número uno del draft y flamante base de los Mavericks, y Dylan Harper, número dos y nueva pieza en la rotación de los Spurs. El duelo, sin embargo, se decantó con claridad. Flagg, un joven de apenas 18 años, vivió una noche para el olvido, con un discreto 4 de 13 en tiros que lastró a su equipo. Por el contrario, Harper ofreció una versión mucho más solvente, aportando 15 puntos desde el banquillo y demostrando un gran aplomo en su estreno. Se trataba, además, de un acontecimiento poco común, pues era la segunda vez desde 1966 que los dos primeros elegidos del draft se veían las caras en su primer partido oficial.

Por el lado de los Mavericks, la frustración fue la tónica dominante. Ni siquiera el esfuerzo de su estrella, Anthony Davis, fue suficiente para contener el vendaval de San Antonio. Aunque el pívot consiguió un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes, su impacto se vio mermado por una pobre selección de tiro, como demuestra su 7 de 22 en lanzamientos de campo. La falta de acierto de sus principales referentes condenó a un equipo que se vio superado en todo momento.

San Antonio no dio opción a su rival

En efecto, el dominio de San Antonio se hizo patente a partir del segundo cuarto. Fue en ese momento cuando los locales empezaron a abrir una brecha en el marcador que no haría más que crecer con el paso de los minutos. La asfixiante defensa de los Spurs ahogó por completo el ataque de Dallas y su fluidez ofensiva, con un Wembanyama estelar como punta de lanza, resultó sencillamente imparable para los visitantes.

Por todo ello, la ventaja llegó a alcanzar una máxima de 33 puntos, un fiel reflejo de un partido que quedó sentenciado mucho antes del bocinazo final. Este resultado no solo supone la primera victoria de la temporada para los de San Antonio, sino que también sirve como un serio aviso para el resto de la competición sobre el potencial del equipo liderado por el pívot francés.