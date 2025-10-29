Real Madrid - Fenerbahçe: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

El Real Madrid recibe al Fenerbahçe este jueves 30 de octubre en el Movistar Arena, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de la fase regular de la Euroliga 2025/26. Ambos equipos llegan con balance idéntico de tres victorias y cuatro derrotas, instalados en la zona media de la tabla continental y con la necesidad de sumar para encaminar su presencia en la próxima fase de la competición europea.

El Real Madrid afronta este choque tras una derrota ajustada por 90-84 ante el Bayern Múnich en la pasada jornada de Euroliga, un resultado que cortó una racha positiva en territorio bávaro. Sin embargo, en casa ha sido imbatible esta temporada europea, en donde suma un pleno de victorias al imponerse al Olympiacos, ASVEL Lyon Villeurbanne y Partizán de Belgrado en el Movistar Arena.

EuroLeague Basketball - Bayern Munich vs Madrid ANNA SZILAGYI Agencia EFE

Las dudas del conjunto entrenado por Sergio Scariolo se elevan en los desplazamientos, donde ha perdido contra el Virtus de Bolonia, Estrella Roja, Maccabi Tel Aviv y Bayern de Múnich. Además, los blancos tienen la baja importante de Andrés Feliz, lo que afecta la dirección y el control del juego, aspectos clave para el equipo.

Por su parte, el Fenerbahçe, bajo la dirección del entrenador Saras Jasikevicius, también atraviesa un inicio irregular en la Euroliga con tres victorias y cuatro derrotas. Su última caída fue recientemente en el pabellón Roig Arena frente al Valencia Basket, por 94-79, un marcador que evidencia los desafíos defensivos y ofensivos que el conjunto turco debe superar. Además, el Fenerbahçe llega con bajas sensibles como Arturs Zagars, Brandon Boston y Jilson Bango, lo que condiciona su plantilla.

EuroLeague Basketball - Fenerbahce Beko vs Bayern Munich ERDEM SAHIN Agencia EFE

En la tabla de la Euroliga, el Real Madrid se encuentra en la undécima posición, mientras que el Fenerbahçe ocupa la duodécima, ambos con imperiosa necesidad de sumar para escalar hacia los puestos de playoffs y soñar con la Final Four. La experiencia, calidad y la exigencia del enfrentamiento hacen prever un duelo equilibrado y de gran intensidad, donde la defensa y la capacidad de reacción principalmente en los dos cuartos finales serán determinantes.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Fenerbahçe, Euroliga 2025/26

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en los canales M+ Vamos (8 y 53), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, quintetos, narración en directo y declaraciones posteriores, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).