Real Madrid - Valencia Basket, final Liga Endesa: entre el arbitraje y la sombra de Tavares

El segundo partido de la final de la Liga Endesa terminó de una forma muy similar a cómo lo hizo el segundo partido de la semifinal entre Real Madrid y Unicaja. Si Ibon Navarro exigió en un tono elevado respeto a los árbitros camino de los vestuarios, Pedro Martínez, tan sosegado siempre, se marchó intercambiando impresiones con el trío arbitral. En la conferencia de prensa posterior reconoció estar «un poquito quemado» y reclamó reflexión a todos los estamentos de la ACB porque «el final del partido» había sido «un despróposito». Su reflexión apuntaba al trío arbitral y a varias acciones con un protagonista muy concreto, Edy Tavares. Así que hoy en Valencia muchas miradas estarán centradas en Peruga, Aliaga, Sánchez Sixto y el pívot de Cabo Verde.

«Veo al equipo capaz de ganar el tercer partido. Soy positivo y moderadamente optimista. Nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros», apuntó el técnico antes del que podría ser el último partido de La Fonteta. Pedro Martínez trató de no entrar en el tema arbitral: «Que hagan su trabajo, como cada partido. Si buscas un titular, abre las comillas y pon lo que quieras. Si buscas una frase polémica no es mi estilo, me quiero centrar en el partido».

El Valencia no ha sido capaz durante la final de mostrar un nivel sobresaliente de forma simultánea en ambos lados de la pista. En el segundo partido tuvo tramos en los que controló el rebote defensivo y otros en que estuvo muy acertado en ataque, pero... «Nos cuesta mucho estar cómodos porque tienen jugadores muy grandes, tienen una defensa muy difícil de atacar. Es un equipo con grandísimos jugadores y mucha pólvora fuera, grandes manejadores, muy buenos tiradores y jugadores muy grandes por dentro», apunta. Y reconoce que Andrés Feliz se ha convertido en un factor desequilibrante: «Es un equipo que tiene muchos focos, que es muy difícil defenderlos a todos y si te centras mucho en algunos dejas de lado a otros con mucha calidad. Andrés es un foco ofensivo muy importante, está tirando, penetrando y nos hace daño con el rebote de ataque. Hemos de tener cuidado así que haremos pequeños ajustes y matices».

Chus Mateo también prefiere olvidarse de los árbitros: «No hablo nunca cuando me van bien las cosas ni cuando me van mal, o cuando le van mal a mi equipo. No suelo hablar de esto porque me parece que es poner el foco en algo con lo que no nos debemos distraer. Nuestro equipo lo que hace es tratar de pensar en jugar al baloncesto y de hacerlo lo mejor posible». Llull, autor de la canasta que forzó la prórroga el domingo, tiene claro qué se va a encontrar: «Tienen jugadores con mucha calidad, juegan a un ritmo endiablado y utilizan mucho la línea de tres, pero nosotros también tenemos una plantilla amplia para controlar ese ritmo». El capitán busca su noveno título de Liga Endesa.

CALENDARIO "PLAYOFFS"

Cuartos de final

Real Madrid, 2 - BAXI Manresa, 0

Unicaja, 2 - Barcelona, 1

Valencia Basket, 2 - Dreamland Gran Canaria, 0

La Laguna Tenerife, 2 - Joventut, 0

Semifinales

Real Madrid, 3 - Unicaja, 1

Valencia Basket, 3 - La Laguna Tenerife, 0

Final

Real Madrid, 2 - Valencia Basket, 0

(89-75; 102-96; 25, 21:15; 27, 21:15* y 30, 21:15*)

*Si fueran necesarios.

**Todos los partidos en Movistar +.