Real Madrid - Zalgiris Kaunas: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga
Tras dos tropiezos consecutivos en Europa que le costaron el invicto en casa, el conjunto de Scariolo buscará reconciliarse con su afición y volver a la senda ganadora
El duelo entre el Real Madrid y el Zalgiris Kaunas, correspondiente a la duodécima jornada de la fase regular de la Euroliga, llega este jueves 20 de noviembre marcado por la presión sobre los blancos tras una semana para el olvido. El equipo dirigido por Sergio Scariolo aún digiere las dos derrotas consecutivas en la máxima competición continental ante el Valencia Basket (89-76) y el Panathinaikos (77-87), esta última rompiendo su invicto en el Movistar Arena. Así, el conjunto merengue necesita una victoria que funcione como bálsamo y reafirme la confianza de su afición frente a uno de los equipos revelación del torneo.
Después de un inicio irregular en la Euroliga, las últimas dos jornadas nuevamente dejaron dudas importantes. Estos tropiezos han significado un retroceso en la tabla, alejando por ahora a los de Scariolo de los puestos de playoff. En la Liga Endesa, sin embargo, el Madrid recuperó sensaciones superando con claridad al Bilbao Basket (82-70), un resultado que sirvió para calmar los ánimos y buscar impulso de cara a la Euroliga. A esto se suma el descanso de Andrés Feliz, Alex Len y Trey Lyles, el jugador blanco con mejor presente, quienes estarán en excelentes condiciones de cara al duelo europeo.
El equipo lituano tampoco ha tenido una semana perfecta en la competición europea: llega tras dos derrotas fuera de casa frente al Olympiacos (95-78) y ante el Dubai BC (95-89), ambos rivales directos en la lucha por la parte alta de la tabla. Gracias a un balance de 7-4, el Zalgiris se sostiene en el tercer lugar, pero tendrá que echar mano a su puesta en escena sólida y a su poderío ofensivo, que ronda los 87 puntos por partido, para asaltar la capital española. En la LKL, el equipo de Tomas Masiulis ganó en su último compromiso doméstico, manteniendo un nivel competitivo también en su liga.
Este encuentro es clave para que el Real Madrid rompa la mala racha, recupere confianza ante su público y vuelva a reivindicar su protagonismo en la Euroliga. Enfrente estará un Zalgiris Kaunas que, pese a sus recientes tropiezos, mantiene un nivel alto y cuenta con una plantilla competitiva liderada por Sylvain Francisco, el mejor jugador de octubre en la competición y principal amenaza para la defensa del conjunto español.
Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Zalgiris Kaunas, Euroliga 2025/26
El partido comenzará a las 20:45 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en los canales M+ Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, narración en directo y declaraciones posteriores en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).
