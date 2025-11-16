El Madrid apela a la defensa ante el Bilbao para parchear una mala semana

Después de las dos dolorosas derrotas en la semana doble de la Euroliga, en Valencia y ante el Panathinaikos, un parche ante el Surne Bilbao Basket. Y eso que el equipo bilbaíno se fue al descanso por delante. La defensa del Madrid apareció en los dos últimos cuartos para dejar al equipo de Jaume Ponsarnau en 27 puntos anotados en los segundos 20 minutos.

Partidos como la visita del equipo vasco sirven al Madrid para aplicar rotaciones y rescatar a jugadores que en choques anteriores han estado lejos de aportar lo que deben. Kramer entró en el quinteto titular de Scariolo, aunque luego apenas pasara de los once minutos en pista. Hezonja, uno de los grandes señalados en la derrota, tuvo una velada reconfortante. No necesitó mucho balón ni tiempo en pista para sumar 15 puntos como terapia. Llull se homenajeó con 10 puntos un día después de su cumpleaños. Los parciales de los dos últimos cuartos, 26-19 y 19-8, reflejaron la distancia real entre madridistas y bilbaínos.

El Valencia mantiene el liderato después de imponerse con autoridad a La Laguna Tenerife. El tropiezo en Manresa de los de Pedro Martínez es el único que han sufrido en las siete primeras jornadas. Los isleños resistieron durante dos cuartos, pero después del descanso encajaron 54 puntos.

82. Real Madrid (23+16+26+19): Campazzo (8), Kramer (4), Hezonja (15), Deck (6) y Tavares (7) -quinteto titular- Abalde (6), Okeke (0), Procida (0), Maledon (17), Garuba (9) y Llull (10).

70. Surne Bilbao Basket (16+27+19+8): Jaworski (9), Frey (7), Lazarevic (9), Petrasek (5) y Hlinason (8) -quinteto titular- Normantas (6), Krampelj (4), Bagayoko (0), Pantzar (14), Sylla (2) y Font (6).

Árbitros: Caballero, Lucas y Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: 7.125 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa.

7ª jornada: Bàsquet Girona, 82-Covirán Granada, 76; Casademont Zaragoza, 79-Unicaja, 86; Dreamland Gran Canaria, 78-Joventut, 92; Recoletas San Pablo Burgos, 86-MoraBanc Andorra, 93; BAXI Manresa, 99-Hiopos Lleida, 86; Valencia Basket, 96-La Laguna Tenerife, 79; Real Madrid, 82-Surne Bilbao Basket, 70; Río Breogán-UCAM Murcia y Barcelona-Baskonia (19:00). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Valencia (6/1); 2. Real Madrid (6/1); 3. UCAM Murcia (5/1); 4. Joventut (5/2); 5. La Laguna Tenerife (5/2); 6. Unicaja (4/3); 7. Hiopos Lleida (4/3); 8. Baskonia (3/3); 9. Surne Bilbao Basket (3/4); 10. Dreamland Gran Canaria (3/4); 11. BAXI Manresa (3/4); 12. Bàsquet Girona (3/4); 13. MoraBanc Andorra (3/4); 14. Barcelona (2/4); 15. Río Breogán (2/4); 16. Casademont Zaragoza (2/5); 17. Recoletas San Pablo Burgos (1/6); 18. Covirán Granada (1/6).