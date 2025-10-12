Santi Aldama firma un 'doble doble' en la recta final de la pretemporada

El español Santi Aldama firmó este sábado un doble doble de diez puntos y diez rebotes, pero los Memphis Grizzlies perdieron 116-112 contra los Atlanta Hawks en un partido de preparación previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.

Aldama fue titular en el quinteto de los Grizzlies y repartió además cuatro asistencias en 22 minutos en pista. El canario, que regresó a los Grizzlies tras ser agente libre restringido el último verano, conectó tres de sus seis tiros de campo y dos de cuatro desde la línea de tres para Memphis.

Los Hawks sellaron la victoria en Memphis liderados por 20 puntos de Jalen Johnson, mientras que el francés Zaccharie Risacher, nacido en Málaga, aportó 16 puntos.

La nueva temporada de la NBA arranca el 21 de octubre. Los Grizzlies debutarán el miércoles 22 contra los New Orleans Pelicans. Una vez más, Aldama será una pieza importante del equipo de Memphis, que buscará llegar de nuevo a los playoff por el anillo.