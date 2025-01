Tomás Bellas se retira tras superar un linfoma de Hodgkin

El base Tomás Bellas ha anunciado su retirada del baloncesto a los 37 años, a través de un vídeo publicado por la ACB. Después de más de 15 años de trayectoria, el base, ex de Cáceres, Gran Canaria, Zaragoza, Fuenlabrada -en dos etapas-, y UCAM Murcia, se retira tras haber superado un linfoma de Hodgkin que le ha llevado a interesarse más "en la otra parte" de su vida.

"El verano pasado, en 2024, me comunican que tengo un linfoma de Hodgkin. He estado cinco meses con tratamientos muy agresivos. Gracias a Dios ya estoy recuperado, con las pertinentes revisiones. Ahora he decidido fijarme nuevos retos, hace que haya tomado la decisión de acabar con esa etapa preciosa de mi vida" expresa Bellas en el vídeo.

El base madrileño repasa su carrera y sólo tiene palabras de "agradecimiento a todos los clubes en los que he militado, empezando por el Gran Canaria, donde llegó un niño con mucha ilusión e incertidumbre también por ver qué podía pasar en el futuro. Al Zaragoza, al Fuenlabrada y, sin lugar a dudas, que fue acabar mi carrera en la ACB, al UCAM Murcia, que fue como una segunda juventud".

Bellas cierra su etapa como profesional tras disputar 466 encuentros en la Liga Endesa con promedios de 6,5 puntos, 3,2 asistencias y 7,0 créditos de valoración. "Destacaría muchos momentos. Los logros deportivos, lógicamente, pero me quedo con la gente: entrenadores, compañeros, todas las personas que he conocido, diría que incluso árbitros... Todos han hecho que al final mi experiencia haya sido magnífica", afirma.