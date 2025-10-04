Sección patrocinada por
El bautismo de Juan Manuel Gallego
El jinete de origen colombiano estrenó su palmarés con España desde su nacionalización a principios de año. Se impuso en un CSI2* en Estados Unidos
Juan Manuel Gallego, jinete de origen colombiano con una amplia experiencia internacional, ha logrado su primera victoria desde su nacionalización española. Ha sido en el Gran Premio del CSI2* de Lexington con "Oriana Van’t Ruytershof".
Gallego, con experiencia em Juegos Ecuestres Mundiales, Juegos Panamericanos o finales de Copa de Naciones, empezó a competir a principios de 2025 bajo la bandera española. Con una cuadra llena de caballos con proyección ha disputado durante la temporada concursos de distintas categorías, desde dos a cinco estrellas. En febrero ya estuvo en la máxima exigencia, el CSI5*-W de Ocala, en Estados Unidos. Su primer triunfo ha llegado en el CSI2* Split Kentucky National, en Lexington. En la prueba Dutta Corp 1,40 Speed terminó cuarto; en la Jarvis Insurance 1,45 Welcome rozó la victoria y en el Gran Premio firmó un recorrido perfecto. "El himno lo quería oír hace rato, venía de quedar segundo, segundo… y por fin se dio. Estoy muy contento, motivado de representar a España y la mayor recompensa es oír ese himno", declaró a LA RAZÓN.
El cambio de nacionalidad ha sido un proceso sencillo y positivo: "Hasta ahora todo va muy bien y lo que me ha tocado con la RFHE me ha parecido fácil y organizado. Se van cumpliendo los objetivos y uno de ellos es aportar lo más que pueda al país".
Una de las claves del éxito ha sido "Oriana Van’t Ruytershof", la yegua con la que subió a lo más alto del cajón. Se trata de una hija de "Vigo d’Arsouilles x Bamako de Muze", de once años y propiedad de Loero Stables. Gallego la describe como una montura muy especial: "Nos hemos entendido muy bien: es limpia, rápida e inteligente. Es una yegua sensible y como la gran mayoría de ellas cuando están contigo lo dan todo". Los planes para ella ya están marcados. "Estamos regresando a Wellington y de ahí a preparar la temporada del próximo mundial, WEF 2026", asegura.
La hoja de ruta, tanto para él como para su cuadra, pasa por consolidarse en el circuito estadounidense y seguir progresando. "Por ahora quiero enfocarme en la próxima temporada", señala. La cita de Lexington no terminó con el CSI2*. Gallego volvió a competir en el mismo escenario en un CSI3*, de nuevo con "Oriana Van’t Ruytershof". El binomio se coló en el "top 10" del Gran Premio con la séptima plaza. También compitió Francisco Goyoaga Mollet con "Grisby de Poilley".
