Bellingham es decisivo en todas partes

«Por fin», decía Tchouaméni sobre su primer gol con el Real Madrid en 58 partidos. Le ha costado encontrar portería al francés, que tiene otras tareas como función principal, aunque está convencido de que esta temporada marcará alguno más porque lo está buscando. Al que no le cuesta anotar es a Bellingham, que en Girona jugó un poco más escorado hacia la banda izquierda, de interior más que de mediapunta, pero que en todos los sitios es decisivo. Su misión, como él dice, es tener impacto en los partidos y lo está consiguiendo. En Montilivi primero asistió y luego marcó. Lleva siete goles y dos asistencias en ocho partidos y es el Pichichi de la Liga aunque no sea ni su objetivo ni el valor más importante de su fútbol. Se trata más de un llegador que de un goleador y esa capacidad para llegar al lugar adecuado para marcar la demostró en el 0-3, cuando le cayó el balón de Joselu después de un rechace y un contragolpe. «Quizá no fue mi mejor definición», reconocía en RMTV sobre un remate algo mordido pero letal. Podía haber sido su segundo tanto si en la primera parte consigue superar en un mano a mano a Gazzaniga después de una carrera poderosa.

«Podía haber marcado alguno más, pero lo importante es la victoria. El Girona lo estaba haciendo bien y hemos dejado una declaración de intenciones: tres goles, portería a cero y líderes», reconocía un futbolista que se inventó un pase al estilo Modric con el exterior de la bota derecha para activar a Joselu en la jugada del primer gol del Madrid. «Llevo viendo a Luka tres meses todos los días, solo quiero ser creativo y ha sido un gol importante porque nos ha quitado la presión que nos han metido en el comienzo. Me siento muy bien, tengo libertad de movimientos y estoy disfrutando de mi fútbol en el Madrid. Siempre que me pongo esta camiseta trato de hacerlo lo mejor posible», añadía la nueva estrella blanca, que frente al Girona hizo 1 gol, 1 asistencia, 45 pases, 98 por ciento de ellos completados, y ganó 7 duelos. «La temporada es muy larga, me gustaría seguir así, pero no siempre voy a conseguir marcar o asistir, trataré de dar siempre lo mejor de mí», confirmaba. En Montilivi vieron su celebración, con los brazos abiertos mirando a la grada. «No sé dónde lo hice por primera vez, creo que con el Birmingham. Es inspirador ver que los chicos lo imitan», confesaba.

Ancelotti acertó moviendo la posición en el campo de Bellingham y quiso defender a Nacho tras su roja al final. «Le ha faltado lucidez, porque es un jugador muy correcto y lo podía evitar con 0-3 en el marcador».