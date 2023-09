Girona - Real Madrid, en directo LaLiga EA Sports: (0-2)

Una derrota en Girona haría que en el Real Madrid se volviese a hablar de Ancelotti y su futuro. Uno de los nombres que más suena es Xabi Alonso. El entrenador del Leverkusen ha hablado de eso. "Es demasiado pronto, estamos en septiembre, para mí no es un tema", dijo el preparador vasco.

"Hemos empezado bien la temporada. Queremos que los jugadores mantengan la concentración. Debo ser el primero y dar ejemplo", explicó.

Xabi Alonso renovó en agosto su contrato con el Leverkusen hasta 2026, después de haber llevado al club en la temporada anterior desde los puestos de descenso hasta la Liga Europa. Los medios alemanes han reaccionado a las declaraciones de Xabi Alonso diciendo que, pese a su renovación en agosto, no quiso comprometerse con claridad con su continuidad en el Leverkusen. "Los jugadores saben cómo son las cosas en el fútbol. No es nada nuevo. No hemos hablado de ello. El tema no me molesta porque el equipo mantiene la concentración. Tenemos una buena energía, una meta ambiciosa por la que luchamos. Es suficientemente importante para mantener la concentración".