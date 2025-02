Las brutales críticas hacia Joao Félix: : "Es un desastre..."

El AC Milan atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La ilusión generada por la llegada de Sérgio Conceição y el inesperado triunfo en la Supercopa se ha evaporado en apenas dos semanas. La eliminación en la Europa League ante el Feyenoord y las derrotas consecutivas en la Serie A frente a Torino y Bolonia han dejado a los rossoneri sin Champions para la próxima temporada y al borde de despedirse también de su competición fetiche en la siguiente campaña.

El equipo milanista marcha octavo en la tabla, con 38 puntos, y la distancia de ocho unidades respecto al cuarto puesto parece una losa insalvable. El problema radica en su falta de eficacia ofensiva: con solo 38 goles marcados, el Milan tiene el peor ataque entre los nueve primeros equipos de la Serie A. A ello se suma un dato alarmante: ya acumulan once derrotas en la temporada, lo que pone en serios aprietos la continuidad de Conceição.

El técnico portugués ha sido blanco de duras críticas en las últimas jornadas. Tras la caída ante Bolonia, dio la cara en rueda de prensa y asumió la responsabilidad, aunque también pidió respeto: “No es justo que se hable siempre de mi situación. No llego de la nada: tengo casi 100 partidos en Champions, gané 13 títulos y la gente se divierte hablando de mí. Mi familia lee muchas maldades, y no es justo. Si me dicen que ya no hago falta, cojo mi maleta y me voy”.

Sin embargo, la afición y los medios italianos ya han perdido la paciencia. La falta de reacción del equipo y las pésimas actuaciones en momentos clave han minado la confianza en el proyecto del portugués. Si bien la directiva no ha tomado ninguna decisión drástica, la situación podría cambiar si el Milan no reacciona en los próximos partidos.

Otro gran señalado en esta crisis es João Félix. El delantero portugués llegó con grandes expectativas, especialmente tras su debut con asistencia en la Copa Italiana contra la Roma. Sin embargo, desde entonces ha sido titular en todos los partidos de Serie A y Champions sin haber participado en ningún gol, lo que ha generado una oleada de críticas.

La prensa italiana no ha tenido piedad. Corriere della Sera lo catalogó como “un desastre” y aseguró que fue “el peor en el campo, que no se ve ni se escucha. Nunca una jugada, hasta sus compañeros lo evitan”. La Repubblica fue más allá y afirmó que el portugués “se esconde”, mientras que MilanNews no dudó en calificar su rendimiento como “indecoroso” y criticar que sigue siendo titular pese a su bajo nivel.

El próximo partido ante la Lazio en San Siro se perfila como una oportunidad crucial para que el Milan intente revertir la situación. Una victoria podría servir para recortar distancias con la zona europea y, de paso, calmar las aguas en torno a Conceição y João Félix.

El tiempo se agota para el Milan y sus protagonistas. Si el equipo no consigue una reacción inmediata, podría verse obligado a tomar decisiones drásticas que cambien el rumbo de la temporada y, posiblemente, del futuro del club.